Alexa Blueprints: Kreiere deinen eigenen Alexa Skill

Wer bei seiner Sprachassistentin Alexa bisher eine Fähigkeit vermisst hat, kann sie nun ganz einfach selber nachrüsten. Amazon hat nun nämlich das neue Alexa Blueprints Programm aus dem Boden gestampft. Skills von Drittanbietern gibt es schon seit den Anfängen der Echo-Reihe, bisher brauchte man dafür aber ein gewisses Programmierverständnis. Blueprints ist jedoch viel einfacher gestrickt, denn hier setzt man die Skills per Baukasten-Prinzip zusammen.

Das Programm gibt es vorerst nur in Englisch, aber auch von Deutschland aus, kann man darauf zugreifen. Auf der eigens eingerichteten Webseite von Amazon findet der Nutzer rund 20 dieser Blueprints in den vier Kategorien „Fun & Games“, „Learning & Knowledge“, „At Home“ und „Storyteller“. Darunter verbergen sich unterschiedliche Quiz-Varianten, Anweisungen für den Baby- oder Hundesitter und auch interaktive Geschichten.

Wer sich an seinem eigenen Skill versuchen möchte, muss sich zunächst mit seinem Amazon-Kundenkonto anmelden. Dann wählt man einfach eine Vorlage unter „Make Your Own“ aus und kann einige Fragen und Antworten in der Skillart festlegen. Einige Templates sind aufwendiger auszufüllen als andere, wie beispielsweise die für den Babysitter. Hier kann man den kompletten Tagesplan sowie wichtige Dinge wie Medikamente, Allergien und Notfallkontakte eintragen. Die verschiedenen Storytelling-Tools haben einen ganzen interaktiven Texteditor, den man auch mit Soundeffekten aufstocken kann.

Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen hauseigenen Alexa-Skills und solchen, die mit Blueprints erstellt wurden. Entwickler können ihre gecodeten Fertigkeiten auf dem ganzen Alexa Skill-Marktplatz veröffentlichen, während man selber nur eine Lite-Version erstellt. Denn Blueprints ist unmittelbar mit dem eigenen Amazon-Konto verknüpft, was bedeutet, dass die Skills nur auf den eigenen Geräten funktionieren.

Das hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Die Anweisungen für den Babysitter möchte man vielleicht nicht gerade öffentlich machen. Es heißt aber auch, dass es keine Möglichkeit gibt, sein tolles, selbstgemachtes Game of Thrones Quizspiel an die Freunde weiterzugeben, wenn sie es auf ihren eigenen Geräten installieren wollen.

Die Skills können auch nach Fertigstellung beliebig verändert und angepasst werden. Zum Schluss wandert die neue Fertigkeit mit Klick auf den „Create Skill“-Button auf alle mit dem eigenen Konto verbundenen Alexa-Geräte. Einen kleinen Hacken gibt es allerdings noch: Um die erstellten Blueprints-Skills nutzen zu können, muss die Gerätesprache in der mobilen Alexa-App auf US-Englisch umgestellt werden. Es ist noch nicht bekannt, ob und wann wir mit einer deutschen Version rechnen können.

via: amazon