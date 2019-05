Alexa-Guard: Neue Funktion für Amazons Echo-Lautsprecher

Die Amazon’s Alexa Guard Funktion wurde vor einigen Monaten bereits geladenen Gästen bei einem Vorstellungsevent gezeigt. Nach der langen Zeit wird das Feature nun in den USA eingeführt. Mit diesem kostenlosen Update kann der Echo-Lautsprecher das Haus auf ungewöhnliche Geräusche belauschen, während man nicht zuhause ist. Klingt es nach einem Einbrecher (Glasbruch o.Ä.) oder einem Rauchmelder, löst Alexa sogenannte Smart Alerts aus, die aus Audioclips bestehen und an das Handys des Besitzers gesendet werden. Wenn der Echo noch dazu über eine eingebaute Kamera verfügt, schickt er eine direkte Videoübertragung.

Zusätzlich zur Lauschfunktion, kann Alexa Guard auch die tägliche Lichtnutzung nachahmen und die Lichter ein- und ausschalten, damit es so aussieht, als wäre man zu Hause. Das Feature macht den Echo-Lautsprecher aber nicht zu einem Ersatz eines Alarmsystems, denn er ist beispielsweise nicht in der Lage die Behörden zu alarmieren. Dennoch gibt diese Funktion den Echo-Lautsprechern und Smart Displays einen leichten Vorteil gegenüber Google Home und dem Apple HomePod.

Die Funktion muss zunächst auf dem Handy in Form eines App-Updates eintreffen. In den Einstellungen taucht dann der neue Punkt “Guard” auf und diesem folgt ein Einrichtungsprozess. Die Aktivierungsphrase für die Funktion lautet “Alexa, ich gehe” und erst dann läuft der Guard-Modus an. Wenn das Heim schon mit einem intelligenten Sicherheitssystem, zum Beispiel “Ring” ausgestattet ist, mag Alexa Guard trivial erscheinen. Es ist jedoch eine sinnvolle Ergänzung, die nichts kostet und ich könnte mir vorstellen, dass die Systeme zusammengenommen noch besser funktionieren. Soweit ich weiß, stellt Ring nämlich noch keine Sensoren her, um Fensterbrüche zu erkennen.

Amazon ist normalerweise nicht sehr gut darin, die Crossfunktionalität zwischen seinen Produkten und Drittanbieter-Geräten herzustellen, gerade im Bereich Haussicherheit. Aber die Alexa Guard Funktion soll auch so eingerichtet werden können, dass der Echo-Lautsprecher ein bereits installiertes Sicherheitssystem scharf macht, wenn man das Haus verlässt.

via: theverge