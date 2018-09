Die Grenzen von Alexa verschwimmen immer weiter. Was klar in einer Box begann, wurde schnell auch auf einen Bildschirm ausgeweitet. Während Amazon gestern sowohl neue Boxen als auch neue smarte Bildschirme präsentierte, geht der Schritt jetzt noch stärker in Richtung Multi-Room-Musik. Hinzu kommen neue Angebote für andere Bereiche – neben dem Auto. So soll Alexa auch weiter in Haushaltsgeräte integriert werden. Dabei setzt Amazon nicht nur auf Dritthersteller, sondern bietet auch selbst eigene Produkte in diesem Segment an.

So zeigt Amazon jetzt auch eine eigene Mikrowelle. Amazon Basics Haushaltsprodukte sind eigentlich nichts Neues. Der Konzern bietet unter der eigenen Marke bereits viele grundlegende Haushaltsgeräte an, vom Toaster bis hin zum Waffeleisen. Neu ist aber die Verzahnung mit Alexa. Die neue Mikrowelle kann auch mittels Sprache gesteuert werden. Dazu wird aber ein anderes Gerät mit dem Sprachassistenten benötigt – eigene Mikrofone oder eine eigene Box bringt das Gerät nicht mit.

Alexa jetzt auch bei Audi

Die Steuereinheiten von Mikrowellen wurden über die letzten Jahre immer komplexer. Neben wachsenden Features wie eine Backrohr-Funktion gibt es auch viele Modelle, die diverse Pre-Sets für unterschiedliche Lebensmittel bieten. Die Mikrowelle von Amazon besitzt nur wenige Tasten, dennoch sind ihre Funktionen umfangreich. Die komplexe Steuerung entfällt aber – stattdessen wurden diese Pre-Sets in die Cloud verlagert. Zur Steuerung besitzt das Haushaltsgerät eine zusätzliche Alexa-Taste. Nach der Aktivierung schaltet sich das Mikrofon am nächst gelegenen Alexa-Lautsprecher an. So entfällt einerseits das Wakeword für den Assistenten, andererseits weiß der Assistent, dass das danach Gesagte im Zusammenhang mit der Mikrowelle steht. Amazon selbst nutzt dafür das Alexa Connection Kit. Das kleine Modul enthält ein neues Echtzeit-Betriebssystem inklusive Bluetooth und WiFi zur Kommunikation.

Amazon plant 3.000 Ladengeschäfte

Etwas geringer ist der Funktionsumfang der neuen Echo Wall Clock. Sie bezieht ihre Uhrzeit von einem, in der Nähe befindlichen, Echo-Gerät und kann zusätzlich zwei Timer anzeigen. Dafür setzt der Hersteller nicht etwa auf ein Display, viel mehr gibt es zwei LED-Ringe im Ziffernblatt der Uhr. Auch dieses Gerät verfügt nicht über eigene Mikrofone, hier muss ebenfalls auf ein Echo-Gerät zugegriffen werden. Dabei kommt ebenso das Alexa Connection Kit zum Einsatz.

Der Sprachassistent von Amazon mausert sich immer weiter. Statt den Versuch zu unternehmen, einen allgemeinen Standard zu schaffen, versucht der Konzern selbst zum Standard zu werden. Dafür bietet er einerseits sein Alexa Connection Kit günstig für Dritthersteller an, setzt aber andererseits neuerdings auch auf eigene Produktionen. Wie sinnvoll die Schritte in Richtung Mikrowelle und Wanduhr sein mögen, bleibt letztlich aber offen. Während es eher absurd wirkt, die Mikrowelle mit Knopfdruck und „Stopp“ durch den Raum zu rufen zu pausieren (wo ist der Vorteil zu einer gewöhnlichen Taste?) ist der Vorteil bei komplexen Auftauvorgängen unterschiedlicher Lebensmittel durchaus naheliegender. Die Uhr ist letztlich eine nette Spielerei für all jene, die ihre Timer auch noch visualisiert wissen möchten. Die Echo Geräte können ohnedies mehrere Timer verwalten – die Uhr ist nur eine neue Darstellung.

Auf der anderen Seite stellt sich für den Kunden, eigentlich, nicht die Frage, ob er diese Features haben möchte oder nicht, denn beide Produkte sind durchaus günstig. Die Integration in Alexa gibt es obendrauf. Die Stahl-Mikrowelle mit 700 Watt Leistung kommt auf knapp 60 Dollar, die Wanduhr gar nur auf 30 Dollar. Beide Geräte sollen noch dieses Jahr veröffentlicht werden, bisher wurden sie noch nicht in Europa angekündigt.