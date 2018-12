Amazons Sprachassistent Alexa ist nicht mehr wegzudenken. Viele Nutzer besitzen Echo Lautsprecher, der Service wird aktuell in viele weitere Geräte abseits der eigenen Hardware von Amazon integriert. Neben Liebhaberprojekten wie Mikrowellen oder Wanduhren ist vor allem das Auto ein interessanter zukünftiger Einsatzort.

Mobile Geeks Fernweh Nachrichten

Wir haben dazu zwei selbst entwickelte Skills im Angebot. Der erste beschäftigt sich mit den täglichen Nachrichten. Alexa kann auf Zuruf eure “tägliche Zusammenfassung” abspielen, das sind kurze Clips aus verschiedenen Newsquellen. Eine davon ist ab sofort unser Podcast – ihr bekommt so die aktuellste Folge unseres täglichen Formats direkt abgespielt.

Mobile Geeks Fernweh – alle Folgen

Wenn ihr auch vergangene Folgen oder Folgen aus anderen Formaten hören wollt, könnt ihr den Mobile Geeks Fernweh Skill aktivieren. Er spielt ohne weitere Angaben auch die aktuelle Folge ab, ihr könnt aber auch weitere Folgen via Stimme direkt auswählen. So könnt ihr mit “Alexa öffne Mobile Geeks Fernweh und spiele die Folge von Montag” auch Folgen aus der Vergangenheit hören. In diesem Skill stehen alle Folgen zur Verfügung – also auch unsere längeren Formate. Der oben erwähnte Skill für die tägliche Zusammenfassung ist in Sachen Länge limitiert, dementsprechend finden dort nur unsere kurzen Folgen Platz.

Details

Die beiden Skills sind natürlich kostenlos, ihr könnt sie über die Alexa App unter iOS oder Android, aber auch direkt im Browser über alexa.amazon.com aktivieren. Aktuell dauert es leider etwas, bis Amazon die neuesten Folgen bei uns auch tatsächlich abholt – wir stehen hier aber in Kontakt mit dem Anbieter und versuchen, eine schnellere Lösung zu bewerkstelligen.

Viel Spaß mit Mobile Geeks Fernweh und Alexa!