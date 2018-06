Algorithmus erklärt: So funktioniert der Instagram Feed

Vor zwei Tagen gab Instagram einigen Journalisten Einblicke in die Funktionsweise ihrer App. Denn bereits vor anderthalb Jahren verabschiedete sich das Unternehmen von dem chronologischen Feed und führte einen Algorithmus ein. Das sorgte erstmal für heftigen Gegenwind, doch, laut Instagram, sahen Nutzer zuvor nur etwa 50 Prozent der Beiträge ihrer Freunde und etwa 70 Prozent aller hochgeladenen Posts.

Mit dem angepassten Algorithmus ist das eine ganz andere Geschichte. Die 800 Millionen Instagram-Nutzer würden nun nämlich rund 90 Prozent der Posts ihrer Freunde in den Feed gespült bekommen und generell mehr Zeit in der App verbringen. Wie genau dieser Algorithmus funktioniert und welche Parameter er berücksichtigt, hat das Unternehmen der zusammengestellten Gruppe von Journalisten erklärt.

So setzt Instagram auf maschinelles Lernen basierend auf dem bisherigen Nutzerverhalten, um einen individuellen Feed für jeden zu erstellen. Selbst wenn man genau den gleichen Konten wie jemand anderes folgt, würde man einen eigenen personalisierten Feed erhalten, der darauf basiert, wie man mit diesen Accounts interagiert. Der Algorithmus kann aber im Prinzip auf drei Hauptfaktoren heruntergebrochen werden:

Zum einen orientiert er sich an vergangenen Interessen, sodass ähnliche Inhalte eine höhere Priorität haben. Dann spielt natürlich auch die Zeit eine Rolle, also wie kürzlich ein Beitrag geteilt wurde. Die dritte Zutat ist der Beziehungsaspekt, in dem berücksichtigt wird, wie oft man mit einer Person oder einem Account interagiert. Nebenfaktoren, die der Algorithmus auch noch unterbringt sind, wie oft man Instagram besucht, wie lange man sich in der App aufhält und wie vielen Leuten man folgt.

Darüber hinaus beantwortete das Instagram-Team einige der häufigsten Fragen zum Feed. So kann sich das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, wieder die chronologische Reihenfolge einzuführen. Auch etwaige Verschwörungstheorien schlägt Instagram aus. Beispielsweise würde man keine Beiträge vor Nutzern verstecken oder Video- und Fotoformate nicht unterschiedlich begünstigen. Der Feed würde auch keine Nutzer bevorzugen, die die Story- oder Live-Funktion der App verwenden.

Schön, dass Instagram so offen ist und uns einen Einblick in den Algorithmus gewährt. Natürlich muss man auch immer im Hinterkopf haben, dass uns ein Unternehmen viel erzählen kann. In diesem Fall ist man aber sichtlich bemüht darum die Nutzer aufzuklären.

via: techcrunch