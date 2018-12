Alibaba – mehr als nur Billig-Chinaprodukte mit 8 Wochen Lieferzeit

In den letzten Jahren schaffte es Alibaba, bzw. die Handelsplattform AliExpress, auch hierzulande bekannter zu werden. Mit dem Namen verbinden die meisten Nutzer wahrscheinlich günstige, oft nachgebaute, Ware aus China mit enorm langer Lieferzeit. Der Singles Day am 11.11. war das letzte große Shopping-Highlight des Versandhändlers, quasi die Antwort auf den Cybermonday oder Primeday von Amazon bzw. den Black Friday im westlichen Handel.

Alibaba hat aber große Pläne und soll jetzt ein neues Logistikzentrum in Europa gemietet haben. Offenbar zieht es den Händler direkt nach Europa. Klotzen statt kleckern – insgesamt soll die Logistiksparte unter dem Namen Cainiao Network Anfang Dezember 220.000 Quadratmeter am belgischen Flughafen angemietet haben. Es ist der erste Schritt der Wirtschaftsinitiative namens Electronic-World-Trade-Plattform, sie wurde von Jack Ma, dem Chef von Alibaba, ins Leben gerufen.

Das Logistikzentrum soll 2021 seinen Betrieb aufnehmen, die neuen Anlagen sollen 75 Millionen Euro kosten und werden direkt in das Flughafengelände integriert. Das Zentrum soll kleine und mittlere Unternehmen bei der Abwicklung ihrer Exporte unterstützen. In den nächsten fünf Jahren sollen so Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar nach China exportiert werden.

Auf der anderen Seite möchte der Versandhändler offenbar auch mit eigener Hardware punkten. Dieses Engagement ist ebenfalls nichts Neues – so vertreibt Amazon mittlerweile einiges an Hardware unter dem eigenen Namen. Von E-Book-Readern über Tablets bis hin zu Boxen mit eigenem Sprachassistenten. Sehen wir von den gescheiterten Smartphone-Versuchen einmal ab, waren alle Bemühungen bisher durchaus erfolgreich. Alibaba versucht es mit ähnlichen Mitteln. Auf der NeurIPS 2018 präsentierte der Konzern seinen eigenen digitalen Assistenten. Der Assistent rief selbsttätig im Namen des Versandhauses bei einem Kunden an und wollte einen Liefertermin vereinbaren. Er ist damit deutlich weniger consumerorientiert als jener von Amazon und erinnert stärker an Googles Bemühungen in Richtung der Kommunikation mit Kunden oder Unternehmen.

Auch wenn es nur eine Demonstration war, war die Leistung durchwegs beeindruckend. Der Assistent konnte diverse Hürden nehmen und schaffte es am Ende sogar, eine neue vom Kunden gewünschte Lieferadresse anzunehmen und zu verarbeiten. Trainiert wird der Dienst mit aufgezeichneten Kundengesprächen – 50.000 soll Alibaba jeden Tag führen.

Wir haben hier nun die zweite Meldung in einer Woche, bei der wir von einer großen fernöstlichen Firma und deren globalen Bestrebungen berichten können. Vergangene Woche stand Xiaomi im Fokus eines Artikels, der Technikkonzern kooperiert neuerdings mit Ikea und einem Autohersteller. Gerade Alibaba könnte für interessante Disruptionen auf diversen Märkten sorgen – an Geld mangelt es nicht. Allein am Singles Day wurden 30,8 Milliarden US-Dollar Umsatz eingenommen. Auch in Sachen Technologie ist der Konzern sehr fortschrittlich, die eigene Secondhand-Plattform Xianyu setzt bereits einen Chatbot ein, der mit interessierten Kunden um die Preise feilscht.

Via T3N und ZDNet