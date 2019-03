Das Gute und das weniger Gute liegen oft nah beieinander. Das gilt auch oder vielleicht sogar besonders oft für Meldungen von Konzernen, die einen Umbau des Unternehmens ankündigen. Wieso? Weil ein modernisierter Betrieb sehr oft nicht nur mit mehr Effizienz oder Produktivität einhergeht, sondern auch mit teils massivem Stellenabbau.

Ein Paradebeispiel dafür liefert jetzt VW ab. Die Wolfsburger haben nämlich verlauten lassen, dass sie deutlich mehr als noch im letzten Jahr prognostiziert auf E-Mobilität setzen wollen und werden. Hieß es zuvor noch, dass 50 verschiedene Stromer produziert werden sollen. Diese Zahl hat man nun auf 70 verschiedene E-Modelle angehoben.

Binnen der nächsten zehn Jahre sollen in Summe bis zu 22 Millionen elektrisch angetriebene Fahrzeuge vom Band laufen, auch diese Zahl wurde von 15 Millionen nach oben korrigiert. Bekommt Volkswagen das auf die Reihe, würden dann immerhin 40 Prozent der produzierten Einheiten auf einen elektrischen Antrieb setzen.

Das halte ich für einen ordentlichen Mittelweg, bei dem man klar auf E-Mobility setzt, den klassischen Antrieben aber nicht zu vorschnell den Rücken kehrt. Die Börse freut sich jetzt aber weniger darüber, dass VW auf modernere Antriebe setzt, sondern mehr darüber, dass diese Art der Produktion mit weniger Aufwand erfolgt, was das Produzieren günstiger gestaltet.

Keine Überraschung: Digitalisierung kostet Jobs

Die Mitarbeiter freut das hingegen wohl weniger, denn “weniger Aufwand” bei der Produktion entspricht natürlich auch weniger benötigten Arbeitskräften. Auch das sprach VW klipp und klar an und spricht davon, dass bis 2023 durch Automatisierung von Routinearbeiten etwa 5.000 bis 7.000 Stellen wegfallen werden.

Ich hab schon gesehen, dass diese Meldung in den einschlägigen Kommentarspalten auf Facebook entsprechend wütend kommentiert wurde. Klar: Nach dem Dieselskandal sehen ordentliche Absatzzahlen in Kombination mit Stellenabbau immer ein bisschen bescheuert aus. Aber der Zorn des “kleinen Mannes” ist hier meiner Meinung nach nicht angebracht.

Wir reden schließlich oft darüber, dass die Digitalisierung viele Jobs kosten wird und im Gegensatz zu Industrie-Revolutionen der Vergangenheit eben nicht durch neu geschaffene Arbeitsplätze komplett aufgefangen werden kann. Wie sich das bei VW darstellt? Bis zu 7.000 Arbeitsplätze könnten wegfallen, gleichzeitig werden in den Bereichen Software und Elektronikarchitektur etwa 2.000 neue Stellen geschaffen. VW erklärt dazu zudem, dass bis zum Jahr 2025 noch Beschäftigungssicherung gilt, die betriebsbedingte Kündigungen ausschließt. VW möchte den Stellenabbau komplett über Mitarbeiter abwickeln, die altersbedingt aus dem Unternehmen ausscheiden. In der Pressemeldung heißt es dazu:

Das lässt sich auffangen, indem Stellen beim altersbedingten Ausscheiden von Mitarbeitern nicht wiederbesetzt werden. Allein das Potenzial der nächsten drei Geburtenjahrgänge für die Altersteilzeit beträgt rund 11.000 Mitarbeiter. Ein Umbau entlang der demografischen Kurve ist also möglich.

Potenzial zum Einsparen von Stellen auf Basis der Altersteilzeit besteht also sogar für deutlich mehr als die prognostizierten 5.000 bis 7.000 Mitarbeiter. Das klingt also sozial verträglich, wenngleich sich der Betriebsrat dennoch echauffiert. Die hätten nämlich gerne von der Konzernleitung eine Erklärung, wie man auf diese Zahl von 5.000 bis 7.000 Mitarbeitern kommt.

Es ist sicher auch richtig, dass der Betriebsrat dem Konzern genau auf die Finger schaut, weil das jetzt vorgestellte Szenario natürlich auch wieder nur eine mittelfristige Sicht darstellt. In wenigen Jahren wird man sehen, dass noch deutlich mehr Jobs eingespart werden können und dann beginnt man, neu zu kalkulieren.

Stand jetzt glaube ich aber, dass VW einen vernünftigen und vor allen Dingen auch unvermeidlichen Weg einschlägt. Richtet euch drauf ein, dass auch weitere Konzerne in nächster Zeit zu ähnlichen Ergebnissen kommen und feststellen werden, dass man sowohl in der Produktion als auch in der Verwaltung viele Köpfe einsparen kann/muss.

Quelle: VW via heise.de