Alles für die Bildung: Freie Software für die Schule

In meiner Schulzeit haben wir kaum mit Computern gearbeitet und wenn wir mal ausnahmsweise eine Stunde in unserem einzigen PC-Raum der ganzen Schule verbringen durften, war das ein riesen Halligalli. Heute sieht das anders aus. An manchen Schulen wird bereits mit Tablets oder Notebooks gearbeitet und viele Unternehmen bieten erste Cloud-Services an. An solchen Bildungseinrichtungen ist die freie Software auch ein wichtiges Thema.

Ein gutes Beispiel für freie Software wäre Open Office. Anders als beispielsweise Office 365 von Microsoft – für das Geld bezahlt werden muss – ist diese Software frei zugänglich und für jedermann benutzbar. Diese Open-Source-Programme sind meistens nicht im rundum-sorglos-Paket der großen Firmen mit dabei und doch sind manche von ihnen ziemlich gut, sodass man den Kauf der teuren Software kaum begründen kann.

Auf der Webseite der Medien für die Schule wird ein Werkzeugkasten mit freier Software gelistet, die sich gut für die Schule und den Unterricht eignen. Man findet dort eine ausführliche Übersicht über Open-Source-Software, die alle sehr umfangreich getestet und für gut befunden wurden. Sie alle sind für die drei Betriebssysteme Windows, Linux und Mac OS X verfügbar. Die Übersicht ist unterteilt in sechs Kapitel: Präsentation und Textverarbeitung, Bildbearbeitung und Grafik, Audio und Video, Internet und Kommunikation, Unterrichtsunterstützung und Fächerspezifisches, Unterrichtsorganisation und Klassenmanagement.

Sicherlich kommen euch da die ein oder anderen Sachen bekannt vor. Ich selber habe Programme entdeckt, die ich auch gerne benutze. Zum Beispiel kann ich das Zeichenprogramm Krita nur wärmstens empfehlen. Wer Informationen zu freier Software, den Programmen sowie Einsatzmöglichkeiten in der Schule und eine Anleitung der ersten Schritte sucht, der findet hier ein ausführliches PDF. Dort wird das Thema auf über 80 Seiten von allen Seiten beleuchtet. Und auch, wenn ihr nicht mehr zur Schule geht oder als Lehrer tätig seid, findet ihr bestimmt ein kostenloses Programm für euren Interessenbereich.

via: medien-für-die-schule