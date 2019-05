Während der alljährlichen Entwicklerkonferenz erläutert CEO Satya Nadella Microsofts Strategie für die Zukunft. Das Unternehmen hat sein Portfolio an die neuen Anforderungen einer sich verändernden Arbeitswelt angepasst. Die Vision für die Zukunft der Arbeit umfasst in diesem Jahr einige neue Kollaborations- und Produktivitätsdienste (sowohl Apps als auch webbasierte Services) sowie KI-Features für Microsoft 365.

“Da Computer in jedem Aspekt unseres Lebens verankert sind, definieren Entwickler mit ihren Entscheidungen die Welt, in der wir leben.“, sagt Nadella. „Microsoft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Entwicklern vertrauenswürdige Tools und Plattformen bereitzustellen, die jede Ebene moderner Technologie umfassen, damit sie für jeden von uns magische Erlebnisse und neue Möglichkeiten erschaffen können.“

In seiner Präsentation gab es eine ganze Reihe von Ankündigungen.

Microsoft Graph

Microsoft Graph wird in Workplace Analytics sowie als eigenständige SKU für unabhängige Softwareanbieter verfügbar sein.

Microsoft Graph erstellt umfangreiche Diagramme zu organisatorischen Aktivitäten. Es bildet die Beziehungen zwischen Personen, Informationen und Aktivitäten im Unternehmenskontext ab, um Verbindungspunkte und Erkenntnisse aufzuzeigen, mit denen sich die Arbeit und auch die Zusammenarbeit verbessern lassen.

Fluid Framework

Fluid Framework bietet Nutzern und Teams neue Wege, gemeinsam Neues zu erschaffen. Es handelt sich dabei um eine webbasierte Plattform und ein komponentenbasiertes Dokumentenmodell für gemeinsame interaktive Arbeit.

Zu den Funktionen des Fluid Framework zählen:

o Die Möglichkeit, Inhalte aus Web- und Produktivitätsanwendungen in ihre modularen Komponenten zu dekonstruieren und rekonstruieren, um die Arbeit zu erleichtern.

o Optimierte und effiziente Multipersonen- und Mitautoren-Erfahrungen.

o Ein Raum für Intelligent Agents, damit sie mit Menschen zusammenarbeiten können, um Inhalte zu finden und zu erstellen, Fotovorschläge zu bieten, Experten zu identifizieren, Daten zu interpretieren und vieles mehr.

o Fluid soll noch in diesem Jahr über ein Software-Entwicklungskit verfügbar werden.

Microsoft Edge auf Basis von Chromium OS

Edge erhält neue Funktionen:

Der IE-Modus integriert den Internet Explorer über eine Registerkarte direkt in den neuen Microsoft Edge. Auf diese Weise können Unternehmen ältere Internet Explorer-basierte Anwendungen in einem modernen Browser verwenden.

Datenschutz-Tools sind jetzt in drei Stufen verfügbar: uneingeschränkt, ausgewogen und streng.

Abhängig davon, welche Option man wählt, passt Microsoft in Edge an, wie Drittanbieter euch im Netz tracken können. Das sorgt für mehr Auswahl und Transparenz.

Mit Sammlungen lassen sich Inhalte effizienter sammeln, organisieren, teilen und exportieren – darüber hinaus gibt es nun auch eine Office-Integration.

Die Funktionen werden verfügbar sein, sobald das Produkt bereit für den Markt ist.

Microsoft stellt seine Vision für Bots alias „Intelligent Agents“ vor

Das Microsoft Bot Framework und die Azure Bot Services zielen darauf ab, leistungsfähige Konversationsschnittstellen aus Daten und maschinellem Lernen zu kreieren, und nicht aus Regeln, Absichten und Code. Microsoft stellt sich eine Welt vor, in der jedes Unternehmen über einen solchen Intelligent Agent verfügt – genau wie heutzutage jeder eine Webseite besitzt.

Ziel ist es, eine komplett natürliche Erfahrung mit Multi-Turn-Dialogen zu erschaffen, die mehrere Bereiche umfasst und vor allem mit mehreren Agenten funktioniert. Das neue „Semantic Machines“-Team konzentriert sich darauf, ein Gesprächserlebnis zu schaffen.

Microsoft setzt auf Quantencomputer mit Q#

Microsoft hat Q# speziell für die Programmierung von Quantencomputern entwickelt. Es handelt sich dabei um eine zugängliche höhere Programmiersprache mit einem nativen System für Qubits, Operatoren und andere Abstraktionen

Auf der BUILD hat Microsoft Q#-Compiler und -Simulatoren als Open-Source-Anwendungen zur Verfügung gestellt, um die Entwicklercommunity zu vergrößern und neue Möglichkeiten für Partner und Start-Ups zu erschließen.

GitHub und Azure werden verknüpft

Kunden von GitHub Enterprise können nun auf das Identitätsmanagement und die Sicherheit von Azure AD zugreifen und Accounts systemübergreifend synchronisieren. Entwickler können ihre bestehenden GitHub-Accounts nutzen, einschließlich Azure Portal und Azure DevOps, um sich bei Azure anzumelden. Dieses Update ermöglicht es GitHub-Entwicklern, mit nur einem GitHub-Account von Repository zur Bereitstellung zu gelangen.

Lösungen zur Sicherung von Wahlen

ElectionGuard ist ein kostenloses quelloffenes Software-Entwicklungskit, das in Zusammenarbeit mit Galois entwickelt wurde. Galois ist ein Dienstleister für Sicherheit und öffentliche Überprüfbarkeit bei Wahlen und stellt seinen Kunden Beratung und Tools zur Verfügung, um zugänglichere Wahlsysteme zu entwickeln. Microsoft bittet nun Entwickler aus aller Welt, bestehende und neue Wahlsysteme mit ElectionGuard zu integrieren. Das ElectionGuard-SDK wird noch diesen Sommer auf GitHub verfügbar sein. Microsoft hat sich mit einigen führenden Anbietern von Wahltechnologien zusammengetan, um diesen Dienst zur Vorbereitung künftiger Wahlen zu erproben.

Microsoft stellte außerdem Microsoft 365 für Wahlkampagnen vor. Dieser neue Dienst wird ebenfalls ab Juni verfügbar. Er bietet Parteien und Wahlkampagnen High-End-Sicherheitsfunktionen für Microsoft 365 Business – zunächst aber nur für Nutzer aus den USA. Der Dienst ist zudem stark optimiert und kostengünstig, um für die einzigartige Umgebung rasanter Wahlkampagnen und deren Risikoprofil optimiert zu sein.

