Ally: Software gegen Missbrauch und Mobbing in Online Spielen

Cybermobbing im Netz ist unangebracht. Ich denke, wir alle wissen, wo das im schlimmsten Fall hinführen kann. In jeder fiktiven Onlinewelt kann man von anderen Spielern oder Usern belästigt werden. Das Unternehmen Spirit AI versucht mit ihrem Ally Bot ein Missbrauchserkennungs- und Interventionssystem zu erschaffen, um genau dies zu verhindern. Den Unterschied zwischen ernsthaftem Mobbing und neckischen Spielereien unter Freunden festzustellen, ist dabei die größte Herausforderung als lernfähige Software.

Ally überwacht die Interaktionen zwischen Spielern – was die Leute sich gegenseitig sagen und wie sie sich verhalten. Laut den Entwicklern ist der Bot jetzt schon in der Lage verbale Belästigungen und auch nonverbale Provokation zu erkennen. Zum Beispiel, das Stalken eines anderen Users oder aber, wenn ein Beschwerde-Tool unnötig missbraucht wird.

“We’re looking at interaction patterns, combined with natural-language classifiers, rather than relying on a list of individual keywords. Harassment is a nuanced problem.” Ruxandra Dariescu, Entwicklerin von Ally

Ally ist dabei nicht auf bestimmte Schlagwörter ausgelegt und handelt auch nicht danach. Das gesamte Verhalten wird betrachtet und daraus werden Schlüsse gezogen. Wenn die Software missbräuchliches Verhalten erkennt, prüft es, ob der potentielle Mobber und der andere Spieler vorher Interaktionen hatten.

Der nächste Schritt unterscheidet sich von bereits vorhandener Moderationssoftware. Denn anstatt einfach eine Warnung an die Entwickler des Spiels zu schicken, ist Ally in der Lage, einen computergesteuerten virtuellen Charakter neben den des vermeintlichen Mobbingopfers zu spawnen oder per Chat mit ihm zu kommunizieren. Daraufhin tritt Ally in Interaktion mit ihm und könnte fragen: „Ich habe erkannt, dass du und Spieler 42 Fremde seid. Vielleicht hat er etwas unangemessenes zu dir gesagt, also wollte ich nur mal sehen, ob es dir gut geht?“

Der Spieler ist dann in der Lage darauf zu antworten. Wenn die Interaktion zwischen den beiden Usern als freundschaftliches Geplänkel angesehen wird, registriert Ally dies und aktualisiert ihre Vorschriften für Gespräche dieser beiden Spieler. Tritt in der Zukunft ein ähnliches Verhalten auf, wird Ally dann nicht mehr eingreifen. Fühlt sich der Spieler allerdings gemobbt von dem anderen User, greift das System bei dem Täter ein. Hier ist natürlich Ehrlichkeit gefragt.

Ally ist kompatibel mit allen Online-Spielen und das Tool kann in einer Vielzahl von Möglichkeiten konfiguriert werden, um mit Spielern zu interagieren und verschiedene Arten von Maßnahmen zu ergreifen. Spirit AI sieht Ally als eine Möglichkeit, das Community Management eines Spiels zu erweitern.

Quelle: spiritai via: technologyreview