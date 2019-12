Alphabet: Page und Brin hören auf – Pichai ist jetzt der mächtige Mann

Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos — will man diese Reihe der großen Köpfe der US-Tech-Konzerne fortsetzen, kommt man um die Namen Larry Page und Sergey Brin gar nicht herum. 1998 schickten sie ihren Prototyp einer Suchmaschine namens Google ins Rennen. Suchmaschinen gab es schon längst, dennoch war plötzlich alles ganz anders.

Was aus dem Konzern geworden ist, wisst ihr selbst alle. Auch, dass Google bzw. der Mutterkonzern Alphabet schon lange sehr viel mehr ist als eben nur eine Suchmaschine. Apps wie Google Maps, Gmail, Chrome und Google Photos sind aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken, das mobile Betriebssystem Android befindet sich auf der überwältigenden Zahl der weltweit im Einsatz befindlichen Smartphones.

Da ist es durchaus schon eine bemerkenswerte Nachricht, wenn die beiden Menschen, die all das auf den Weg gebracht haben, leise ihren Hut nehmen und aus der allerersten Reihe abtreten. Sachlich formuliert heißt das in der Alphabet-Pressemitteilung dann wie folgt:

Die beiden bleiben dem Konzern also nach wie vor erhalten, kein Grund also, ellenlange Lobeshymnen mit dem Duktus eines Nachrufs zu verfassen. Dennoch ziehe ich anerkennend meinen imaginären Hut, weil hier eine Ära endet, die von diesen beiden schlauen Köpfen entscheidend mitgeprägt wurde.

In einem Blog-Posting sprechen die beiden von einem Kind, aus dem jetzt ein junger Erwachsener geworden ist. Wortwörtlich sagen sie in ihrem Brief:

Today, in 2019, if the company was a person, it would be a young adult of 21 and it would be time to leave the roost. While it has been a tremendous privilege to be deeply involved in the day-to-day management of the company for so long, we believe it’s time to assume the role of proud parents—offering advice and love, but not daily nagging!