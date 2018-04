Alter DVD-Player wird zum tragbaren Kodi-Media-Player

Zu einer Zeit, als wir noch keine winzigen Bildschirme in Form von Handys in der Tasche hatten, die alle Netflix, Hulu oder YouTube streamen konnten, gab es einen Markt für tragbare DVD-Player. Klar, dass solche Geräte nun überhaupt nicht mehr relevant sind und auch in Elektronikgeschäften wird man so etwas nicht mehr finden. Wer allerdings einen alten portablen Mediaplayer zuhause rumfliegen hat, der kann damit sogar noch etwas anfangen.

Auf Reddit machte nun nämlich ein Post die Runde, in dem der User nutsacrilege beschreibt, wie man einen Raspberry Pi Zero W und einen tragbaren DVD-Player koppelt, um einen portablen Kodi Media-Player zu basteln. Die eigentliche Funktion des Gerätes, nämlich DVDs abzuspielen, bleibt dabei weiterhin erhalten.

Der besagte User nutzte einen Panasonic DVD-LS850 für sein Projekt, dazu kam ein MCP3008 ADC (Analog to Digital Converter), eine USB Sound Karte, eine micro SD Karte, ein USB-Hub und natürlich den Raspberry Pi Zero W. Wer zum größeren Pi Zero greifen möchte, braucht mehr freie USB Ports und einen größeren Hub, deshalb empfiehlt es sich die W-Variante zu nehmen.

Der Raspberry Pi wird an den Strom- und die anderen Anschlüsse des DVD-Players geschlossen. Der MCP3008 hilft bei der Zuordnung von Tastendrücken, um den Kodi Media-Player zu steuern. Da der kleine Platinencomputer WiFi unterstützt, sollte man theoretisch dazu in der Lage sein, auch Inhalte aus dem Internet auf den DVD-Player zu streamen.

In der Praxis sieht das allerdings anders aus, so berichtet der Reddit Nutzer. Allerdings kann man Musik und Filme von einem angedockten USB-Stick abspielen, noch dazu ist der umfunktionierte DVD-Player zu Bluetooth fähig, sodass man auch Kopfhörer, Tastatur und anderes Zubehör anbinden kann.

Für viele Menschen ist dieses Projekt vielleicht hinfällig, da ein Laptop genau die gleichen Fähigkeiten hat und diese sogar noch besser umsetzt, als ein verstaubter Media-Player vom Dachboden. Wer allerdings nach einer zweiten Verwendung für das Gerät sucht und sich mit Programmieren beschäftigen möchte, findet das Projekt sicherlich spannend. Die Anleitung findet ihr hier.

Ihr solltet euch allerdings bewusst machen, dass Mediaplayer mit Kodi oder das Streamen von illegalen Quellen verboten ist. Nach einem 2017 gefällten Urteil des EuGH sind Streamingportale wie Kinox.to oder Movie4k.to nicht länger zulässig, obwohl die einzelnen Nutzer nur schwer ausgemacht werden können. Nachzulesen ist das in unserem Artikel zu dem Thema.

via: instructables