Always On – Qualcomm und Lenovo planen das Project Limitless

Wir haben uns bereits in den Kurzmeldungen damit beschäftigt, möchten uns hier aber etwas umfangreicher mit dem Project Limitless von Qualcomm und Lenovo befassen. Die Idee an sich ist nicht neu: kompakte Notebooks mit besonders stromsparenden Prozessoren, die einen ganz Tag Akkulaufzeit versprechen.

Die Sache mit der Laufzeit

Ein Tag Akkulaufzeit? Das haben wir doch schon seit vielen Jahren! Viele Hersteller werben damit, dass ihre mobilen Rechner einen Tag lang durchhalten. Die Details dazu finden wir dann aber oft erst im Kleingedruckten unter der Produktankündigung, mit einem noch kleineren Sternchen. Lange waren damit acht Stunden gemeint, ein Arbeitstag somit. Intel, in den letzten Jahren im wahrsten Sinne des Wortes der Taktgeber der Prozessorindustrie, gab sich in den vergangenen Jahren jedoch Mühe und stellte Prozessoren mit immer geringerer Leistungsaufnahme vor. Mittlerweile erreichen einige Ultrabooks zweistellige Stundenzahlen im Hinblick auf die Akkulaufzeit. Doch die Konkurrenz hat hier mehr zu bieten.

Kommt der ARM-Prozessor jetzt doch?

Konkret die Konkurrenz, die auf mobile Prozessoren setzt. ARM-Prozessoren kennen wir bisher vor allem aus Smartphones und Tablets, die Rechenleistung ist in den letzten Jahren aber enorm angestiegen. Aktuelle Benchmarks zeigen klar: Diese Rechner können durchaus mit (schwachen) Intel-Chips mithalten und benötigen dabei deutlich weniger Strom. Hier ist klar die “Herkunft” der Prozessoren erkennbar, schließlich kommen sie aus dem Bereich der Mobiltelefone – ein Feld, in dem Akkulaufzeit bisher ein noch größeres Kaufargument war.

Die Pläne, ARM-Prozessoren in Notebooks einzusetzen, gibt es auch schon länger, Windows hat sich diesem Markt mit einer eigenen Version des Betriebssystems geöffnet. Auch Apple werden diese Ambitionen seit einiger Zeit nachgesagt, die aktuellen mobilen Prozessoren aus eigener Entwicklung können mit enormer Leistung und niedrigem Stromverbrauch punkten. Während Intel seine Lieferverpflichtungen oft nicht einhalten kann, könnte Apple so einen Schritt unabhängiger werden. Ob die Pläne Wirklichkeit werden, erfahren wir vielleicht schon nächste Woche – da lädt der Konzern aus Cupertino zur Entwicklerkonferenz ein, eine Ankündigung von macOS für ARM wäre hier durchaus denkbar.

Project Limitless im Detail – eine Kooperation zwischen Qualcomm und Lenovo

Bisher trugen all die großen Pläne aber wenig Früchte. Intel dominiert nach wie vor den Prozessormarkt, egal wie lange wir auf kleinere Fertigungstechnik oder neue Generationen warten müssen. Mit dem Project Limitless nimmt Qualcomm gemeinsam mit Lenovo jetzt einen neuen Anlauf.

Konkret handelt es sich dabei um ein Convertible mit 14-Zoll-Display. Angetrieben wird es mit dem neuen Snapdragon 8cx Prozessor. Der Prozessor wird von TSMC gefertigt, es handelt sich um einen 7 nm SoC. Er nutzt acht Kryo-495-CPU-Kerne und eine Adreno-685 Grafikeinheit. Die Leistungsaufnahme liegt bei 15 Watt. Das Project Limitless soll ebenfalls für “Always Connected” sorgen, passend dazu ist das 5G-Modem gleich integriert. Das Betriebssystem? Das oben bereits erwähnte Windows 10 on ARM.

Erste Benchmarks sprechen dem neuen Prozessor erste Erfolge zu, die Leistung soll mit einem Core i5-8250U von Intel mithalten können. Auch die Werte des Grafiktests 3D Mark können überzeugen. Die Akkulaufzeit soll im Vergleich zu den Prozessoren von Intel jedoch 50 Prozent höher sein. So oder so – auch Intel schläft nicht, wie sich der Chip im Vergleich zu den neuen Ice-Lake-Chips schlagen wird, muss sich noch zeigen.

Skepsis ist angebracht

Nicht nur aufgrund der kommenden neuen Intel-Chips ist Skepsis durchaus angebracht, auch ob der wenig konkreten Daten. Die ersten Notebooks sollen Anfang 2020 angekündigt werden, Preise gibt es noch keine. Am Ende erinnert vieles an bisherige Ambitionen in Richtung ARM-Prozessoren, aus denen bis dato wenig wurde. Bisherige Snapdragon-Geräte, wie der Yoga C630, werden hierzulande nicht angeboten. Das Nova Go von Asus gab es nur temporär. Ein zweiter, diesmal erfolgreicher, Anlauf für die ARM-Revolution und das Ende der Intel-Dominanz? Hoffentlich!

Via Endgadget