Da Google nun den Home Max vorgestellt hat und im Dezember Apples HomePod auf den Markt kommen soll, muss Amazon natürlich nachziehen. Die in den USA lange verfügbare Anruffunktion über Alexa, Amazons digitale Sprachassistentin, wurde nun auch in Deutschland freigeschaltet. Alexa bietet nun die Möglichkeit Anrufe zu tätigen oder Sprachnachrichten zu verschicken. Mit der Alexa-App können prinzipiell alle Amazon-Konten kontaktiert und zwischen Echo-Lautsprechern telefoniert werden.

Um diese Funktion nutzen zu können, ist zunächst die neuste Version der Alexa App zu installieren. Startet man die Anwendung nach dem Update, fragt die App sogleich nach der eigenen Handynummer, die dem Amazon-Konto zugeordnet wird. Zusätzlich braucht die Anwendung Zugriff auf alle eingespeicherten Kontakte im Adressbuch. Es ist nicht möglich nur einzelne Personen zu synchronisieren.

Hier kommt natürlich wieder das Thema Datenschutz ins Spiel. Denn die komplette Liste der Kontakte landet bei Amazon. Bislang ist noch unklar, was genau mit den Daten geschieht oder ob sich einmal synchronisierte Kontakte von dort wieder löschen lassen. Wen das genauso skeptisch macht, wie mich, lässt das ganze Theater einfach bleiben.

Es gibt allerdings noch die Möglichkeit die Anruffunktion innerhalb des eigenen Amazon-Kontos zu nutzen und den Zugriff auf das Adressbuch nicht freizugeben. Das bedeutet dann aber, dass man nur im eigenen Haushalt telefonieren kann. Sprich, es sind nur Telefonate zwischen den Echo-Lautsprechern möglich, die mit dem eigenen registrieren Konto verknüpft sind. Dadurch können mehrere Echo-Geräte wie eine hausinterne Freisprechanlage fungieren.

Lesenswert: Amazon: Alle neuen Echo-Geräte im Überblick

Bei einem Anruf gibt der Lautsprecher einen Signalton von sich und der LED-Ring leuchtet grün auf. Während eines Telefonats leuchtet dieser dann blau. Wie das bei Echo-Geräten so üblich ist, kann der ganze Vorgang per Sprachbefehlen gesteuert werden. Es könnte dann beispielsweise heißen: „Alexa, nimm den Anruf an“ oder „Alexa, lehne den Anruf ab“. Es ist auch möglich Videoanrufe über die App oder den Echo Show zu tätigen, der in Deutschland Mitte November erhältlich sein wird. Alle Anrufe über Amazon sind kostenlos und benötigen lediglich eine stabile Internetverbindung.

Für jeden Echo-Lautsprecher kann außerdem ein Nicht-Stören-Modus aktiviert werden, mit dem kein Anruf durchgelassen wird. Diese Funktion kann automatisch zur Nacht eingestellt werden, oder aber manuell.

Von der Alexa-App können nur die synchronisierten Kontakte angerufen werden, und auch nur, wenn der Gegenüber Anrufe von außen zulässt. Es können keine normalen Festnetz- oder Mobilfunkrufnummern angerufen werden und andersherum genauso wenig. Neben der Telefonie-Funktion können auch Sprachnachrichten versandt werden – Textmitteilungen werden nicht unterstützt.

Quelle: amazon