In San Francisco hat Audi jüngst seinen Audi e-tron aus dem Hut gezaubert. Der SUV ist nicht nur der erste rein elektrisch angetriebene Wagen des Unternehmens, sondern zudem auch der erste, der auf die Unterstützung von Amazons Sprachassistenz Alexa zählen darf. So wie Audi in seiner Pressemitteilung verkündiet, wird der digitale Assistent voll in das MMI-Bediensystem des Autos eingebunden, ohne dass ein Smartphone erforderlich wäre.

Audi hat den Amazon-Sprachdienst nahtlos in das MMI-System des Audi e-tron integriert. Für seine Nutzung braucht der Fahrer weder eine App auf dem Smartphone, noch muss er dieses mit dem Auto koppeln. Es genügt, das Auto mit seinem Amazon-Account zu verbinden, danach lässt sich der Service über die Onboard-Sprachbedienung starten. Sobald er den Schlüsselbegriff „Alexa“ ausgesprochen hat, gelangen seine Anfragen an die Server von Amazon und das LTE-Modul im MMI-System stellt über ein Audi-Backend eine Verbindung her. Die angeforderten Informationen werden über die Audioanlage des Autos ausgegeben.

Alexa soll dabei ebenso funktionieren, wie ihr es vom Amazon Echo oder anderen Alexa-unterstützten Gerätschaften gewohnt seid: Egal, ob ihr Nachrichten hören wollt, den Wetterbericht, oder die aktuellen Spielstände von Sportveranstaltungen — all das lässt sich dann im Audi e-tron erfragen.

Ihr könnt auch Lebensmittel bestellen, über Amazon Music oder Audible Hörbücher und Musik streamen und alle bekannten Alexa-Skills nutzen. Dadurch, dass ihr eine vollwertige Alexa an Bord habt, könnt ihr zudem euer Smart-Home kontrollieren. Ihr könnt somit zuhause ins Auto springen und per Sprachkommando aus dem Auto heraus Türen und Garagentor verriegeln, sowie das Licht ausschalten, oder aber die Heizung schon mal aufdrehen, 20 Minuten bevor ihr nach Hause kommt.

Dabei ist die Alexa-Integration in den e-tron nur die erste gemeinsame Etappe für Audi und Amazon: Weitere Modelle werden künftig natürlich ebenfalls unterstützt. Damit zündet Audi die nächste Stufe des möglichst intuitiv nutzbaren Infotainment-Systems und zieht anderen Herstellern gegenüber nach: Ford, Toyota, BMW sowie VW mit Seat und Skoda haben Alexa nämlich bereits integriert.

Quelle: Audi via Caschys Blog