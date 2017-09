Amazon: Alle neuen Echo-Geräte im Überblick

Im Grunde könnte sich Amazon ja eigentlich zurücklehnen und dank Alexa Skills Kit einfach drauf warten, bis Dritthersteller den Markt weiter mit smarten Gadgets fluten, die euch Amazons künstliche Intelligenz Alexa ins Haus bringt. Macht man bei Amazon nicht, sondern erklärt die Echo-Produkte zur Chefsache und haut auf einen Schlag ein ganzes Füllhorn an neuen Devices raus. Wir stellen euch das neue Portfolio in diesem Roundup kurz vor:

Echo Spot

Wie ihr auf dem Foto (Bild: Caschys Blog) sehen könnt, ist der neu vorgestellte Echo Spot ein weiteres Echo-Device mit Display. Das zunächst für den US-amerikanischen Markt vorgesehene Gadget hat selbstverständlich ebenfalls Alexa an Bord und lässt euch beispielsweise die Uhrzeit, Wettervorhersagen oder auch einen Timer anzeigen.

Das Display kann übrigens zwischen einer runden und einer viereckigen Anzeige switchen und ist dank eingebauter Cam auch für Video-Calls geeignet. Auch als Smart-Home-Zentrale taugt der kugelrunde Echo Spot, der sich via 3,5-mm-Klinke oder Bluetooth mit anderen Geräten verbinden kann.

In den USA kann der Echo Spot ab sofort vorbestellt werden, wird aber erst ab Dezember ausgeliefert und kostet dort 129 Dollar. Auch nach Deutschland wird es diese Hardware schaffen, allerdings müssen wir uns noch bis Anfang 2018 gedulden und kennen die deutschen Preise noch nicht.

Echo Buttons

Auch die Echo Buttons sind neu, aber hier verfolgt Amazon einen ganz anderen Ansatz. Sie sind als Zubehör für andere Echo-Devices mit Alexa gedacht und ihr müsst sie euch als so etwas wie bunt leuchtende Buzzer vorstellen.

Amazon verfolgt mit dem Alexa Gadgets SDK und der Alexa Gadgets API den Plan, dass Dritthersteller möglichst zahlreiche Alexa Gadgets herausbringen, die dann mit den Echo-Geräten zusammen für Spielspaß in den Wohnzimmern sorgen sollen. Als Beispiel zeigt man eben besagte Amazon Echo Buttons, mit denen sich beispielsweise Spiele im Trivial-Pursuit-Stil spielen lassen. Auf der Amazon-Seite selbst werden aktuell drei spielbare Familien-Games aufgezählt, die ehrlich gesagt noch wenig spannend klingen.

Davon ab wirkt die Idee auf mich recht interessant und könnte in der Tat dafür sorgen, dass viele Spiele-Hersteller hier auf den Alexa-Zug aufspringen. Stellt euch quasi Alexa als Quizmaster vor und die ganze Familie sitzt um den Tisch und jeder hat seinen eigenen Buzzer.

Auf der Alexa Gadgets-Seite spricht Amazon davon, dass die Buttons nur die ersten von vielen Alexa-Gadgets sein sollen und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den USA zu kaufen sein sollen.

Introducing Alexa Gadgets, a collection of fun and playful products that enhance voice interactions with compatible Echo devices. The first of many Alexa Gadgets are Echo Buttons, a new way for customers to play games with friends and family. Sign up to receive a notification when Echo Buttons arrive this holiday season, as well as updates on upcoming Alexa Gadgets.

Später sollen dann auch noch Infos zu weiteren Alexa Gadgets folgen, den Preis verrät man aber schon jetzt: 19 Dollar werden fällig in den USA (19 Euro in Europa) und dafür erhaltet ihr zwei Echo Buttons. Den Termin für Deutschland bleibt uns Amazon aber auch hier noch schuldig.

Echo Connect

Ein weiteres Stückchen Hardware, welches Amazon heute aus dem Hut zauberte, nennt sich Echo Connect und macht aus eurem Echo-Device ein Festnetz-Telefon. Aus dem Echo oder jedem anderen kompatiblen Gerät wird somit ein sprachgesteuertes Telefon mit Freisprechfunktion. Egal ist dabei, ob ihr via normaler Festnetzleitung oder VoIP telefoniert.

Ihr könnt über Sprache die Anrufe initiieren, die Angerufenen bekommen auch eure Nummer angezeigt und ihr könnt ganz chillig auf der Couch sitzen bleiben, wenn das Telefon irgendwo anders im Raum steht und dennoch den Anruf annehmen und führen.

In den USA wird die kleine Box namens Echo Connect zu einem Preis von 34,99 Dollar bereits ab dem 13. Dezember ausgeliefert, bei uns in Deutschland soll es Anfang 2018 so weit sein.

Amazon Echo Show

Wer auch auf den US-Markt schielt bzw. einfach aufmerksam verfolgt, welche Hardware Amazon auch jenseits des großen Teiches veröffentlicht, wird den Amazon Echo Show bereits kennen. Dabei handelt es sich um ein Gerät, welches technisch ebenso viel auf der Pfanne hat wie die hierzulande bekannten Echo-Modelle, zusätzlich aber eben auch noch mit einem sieben Zoll großen Display ausgestattet ist.

Jetzt hat Amazon auch die Verfügbarkeit für den deutschen Markt angekündigt und wer mag, kann ihn bereits ab sofort sowohl in Schwarz als auch in Weiß für jeweils 219,99 Euro vorbestellen. Als Liefertermin wird der 16. November genannt.

Neben all dem, was ihr bereits mit dem Echo oder Echo Dot anstellen könnt, habt ihr beim Echo Show auch die Möglichkeit, euch zahlreiche Infos anzeigen zu lassen, könnt beim Musikhören die Lyrics auf dem Display verfolgen, euer Baby im Kinderzimmer nebenan im Blick behalten oder auch Video-Anrufe tätigen.

Wenn ihr plant, gleich zwei oder gar mehr dieser Teile anzuschaffen, dann könnt ihr aktuell bei Amazon richtig Kohle sparen. Wenn ihr nämlich zwei Echo Show im Rahmen einer einzigen Transaktion bestellt, bekommt ihr einen Rabatt von satten 100 Euro, wenn ihr an der Kasse den Aktionscode SHOW2PACK eingebt!

Amazon Echo (2017) und Echo Plus

Mit dem Amazon Echo stellte das Unternehmen seinerzeit das erste Alexa-unterstützte Device vor, jetzt bekommt es ein Update: Das 2017er Modell kommt nun in vielen verschiedenen Farben (und Oberflächen) bietet ein überarbeitetes Design sowie besseren Sound und verfügt über eine neue Fernfeld-Technologie.

Nicht nur, dass ihr jetzt die Wahl habt, ob der smarte Speaker in Eiche-Optik oder lieber Sandstein-farben mit Stoff-Oberfläche ins Haus kommt: Der Preis wurde auch auf erfreuliche 99,99 Euro gesenkt! Damit bekommt ihr jetzt mehr geboten zu einem günstigeren Kurs als vorher. Auch hier gibt es übrigens Bundles, mit denen ihr Geld sparen könnt, wenn ihr direkt zwei oder mehr Devices kauft.

Neu im Echo-Sortiment ist hingegen die Plus-Variante. Der Echo Plus kostet 149,99 Euro, wird ebenso wie die zweite Generation des Amazon Echo ab dem 31. Oktober ausgeliefert und bietet grundsätzlich die selbe Funktionalität wie der kleine Bruder. Der einzige Unterschied: Eine noch bessere Audioqualität und der integrierte Smart Home Hub. Der soll es besonders einfach machen, andere Smart-Home-Geräte zu finden und einzurichten. Im Pressetext heißt es dazu:

Mit dem integrierten Smart Home Hub kann Echo Plus ganz einfach mit kompatiblen Smart Home-Geräten verbunden werden. Mit „Alexa, finde meine Geräte“ findet Echo Plus automatisch alle kompatiblen Leuchten, Stecker, Anschlüsse und Ähnliches und richtet diese ein, ohne zusätzliche Hubs oder Apps zu benötigen. Diese einfache Installation funktioniert mit einer Vielzahl von ZigBee-Produkten führender Anbieter wie Philips Hue oder Hive.

Wer schnell vorbestellt, kann — solange der Vorrat reicht — zum Echo Plus auch noch kostenlos eine Philips Hue-Leuchte erhalten. Also nichts wie ran, wenn ihr mit der Anschaffung liebäugelt.

Neuer Amazon Fire TV mit 4K und HDR

Abschließend kommen wir zu einem alten Bekannten im neuen Gewand und mit besserer Technik: Der Fire TV ist hierzulande ja längst auch sehr beliebt und jetzt erfolgt das erwartete Update auf den Fire TV mit Unterstützung für 4K und HDR. Kosten wird das Teil 79,99 Euro auf dem deutschen Markt und kann bereits ab sofort vorbestellt werden — ausgeliefert wird dann ab dem 26. Oktober.

Das Design gestaltet sich jetzt noch kompakter, so dass der Fire TV der neuen Generation auch wirklich hinter jeden Fernseher passt, zudem hat man technisch aufgerüstet und verpasst dem Device mehr Arbeitsspeicher (auf 2 GB verdoppelt) und einen flotteren Prozessor. Mehr Hardware-Details und den Vergleich zum aktuellen Fire TV Stick seht ihr auf dieser Seite.

Dank des eingebauten Mikrofons in der Fernbedienung könnt ihr Alexa nicht nur nutzen, um euch die gewünschten Inhalte bei Amazon Video anzuzeigen oder im Film vorzuspulen, sondern könnt auch andere Hardware in eurem Smart Home steuern. In der Pressemitteilung erklärt Amazon:

Mit der Alexa Sprachfernbedienung kann das Fire TV zudem Smart-Home-Geräte wie beispielsweise Philips Hue, TP-Link und tado steuern. Durch einen einfachen Sprachbefehl kann Licht gedimmt und die Temperatur am Thermostat eingestellt werden. Alexa kann zudem Fragen beantworten, die Nachrichten vorlesen, Stau- und Wetterberichte wiedergeben und vieles mehr. Dank der Alexa Skills sind auch Spiele, die Frage nach dem Wetter am kommenden Woche oder eine Bestellung bei Lieferando problemlos möglich. Durch die Anbindung an die Cloud lernt Alexa ständig dazu, in Zukunft wird es daher noch mehr Einsatzmöglichkeiten für Alexa auf dem Fire TV geben. Demnächst werden auch Smart-Home-Kameras von allen Fire TVs und Fire TV Stick ab der zweiten Generation unterstützt. Damit wird es möglich, auf dem Fire TV Live-Video-Feeds von kompatiblen Smart-Home-Kameras über Alexa mit dem Befehl: „Alexa, zeig mir die Kinderzimmerkamera“ zu aktivieren. Smart-Home-Kamera-Support auf Fire TV unterstützt derzeit zahlreiche Geräte von Unternehmen wie Arlo, Ring, Nest und Logitech.

Alles in allem hat Amazon seine Echo-Palette sehr ordentlich erweitert, dabei auf einen Mix aus verbesserten Evergreens, sinnvollen neuen Varianten und innovativen Ideen für die Zukunft gesetzt. Ausruhen ist für Amazon also scheinbar nicht drin, bietet sich aber auch an, da nämlich Google und Konsorten ebenfalls nicht schlafen und sicher auch in absehbarer Zeit mit größeren Produktpaletten kontern werden. Bis dahin werden sich aber erst einmal hauptsächlich die Alexa-Devices in den Wohnzimmern breitmachen – und in Autos: Alexa wird nämlich ab 2018 auch in Fahrzeuge von BMW integriert.