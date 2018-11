Amazon-Chef will Gesichtserkennungssoftware an Grenzbehörden verkaufen

Vor gut zwei Wochen habe ich euch von “Projekt Jedi” berichtet und davon, dass die Mitarbeiter von Microsoft und Amazon überhaupt nicht glücklich mit dem Verlauf der Geschichte sind. Nochmal zur Erinnerung: Bei “Projekt Jedi” handelt es sich um ein Cloud-System, für das das Verteidigungsministerium ein Unternehmen zur Umsetzung sucht. Google hatte sich aus diesem Bewerbungsverfahren verabschiedet, da es seinen Ethik-Regeln für die Herstellung von KI-Waffen widerspricht.

Die Mitarbeiter von Amazon und Microsoft starteten Proteste, viele von ihnen schrieben sogar einen offenen Brief an Amazon-Chef Jeff Bezos, um ihn um den Ausstieg aus dem Projekt zu bitten. Außerdem wollten sie ihren Unmut darüber kundtun, dass Amazon ihre Gesichtserkennungssoftware “Rekognition” an Polizei- und Regierungsbehörden verkauft. Bezos ist jedoch der Meinung, dass man als Geschäftsführer auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen muss.

Und jetzt auch das noch: Amazon könnte bald einen umstrittenen Plan von Donald Trump unterstützen. Das Unternehmen plant, die besagte Gesichtserkennungssoftware an die US-Grenzpolizei ICE zu verkaufen, damit sie dort bei der Identifizierung von Migranten hilft. Diese Behörde soll die USA vor illegaler Einwanderung schützen und folgt Trumps harter Einwanderungspolitik, der aktiv gegen Minderjährige an mexikanischen Grenzen vorgeht. Seitdem der Präsident diese harten Maßnahmen ergriffen hat, wurden rund 3.000 Kinder von ihren Familien getrennt in Gewahrsam genommen.

Das Problem mit Amazons Gesichtserkennungssoftware ist vor allem, dass sie nicht verlässlich funktioniert. Man könnte fast sagen, sie wäre rassistisch eingestellt, doch da es sich hier um ein Programm handelt, ist das natürlich quatsch. Rassistisch deshalb, da die Bürgerrechtsorganisation ACLU „Rekognition“ vor kurzem an Fotos aller US-amerikanischen Kongress-Abgeordneten teste. Die 28 Abgeordneten mit dunkler Hautfarbe erkannte die Software fälschlicherweise als Straftäter aus der Polizeidatenbank.

Mitarbeiter von Amazon befürchten, dass mit dem Verkauf der Software der bestehende Rassismus in der Gesellschaft weiter angefacht wird. Vielleicht ginge das Ganze sogar soweit, dass Einwanderer in Zukunft keine Krankenhäuser oder Beratungsstellen aufsuchen, weil sie Angst vor Überwachung und gleichzeitiger Erkennung haben.

Jeff Bezos lässt sich davon nicht beirren und weiß von den Bedenken seiner Angestellten. Das Ganze wird entweder so ausgehen, dass Trump Unterstützung von Amazon erfährt oder sich die Angestellten des Unternehmens gegen diese Umsetzung weiter auflehnen. Es bleibt spannend.

via: netzpolitik