Amazon: Dash Buttons werden eingestellt

Am 10. Januar gab das Oberlandesgericht in München seine Entscheidung bekannt, demzufolge sind die Dash Buttons von Amazon rechtswidrig. Die Buttons lösen auf Knopfdruck die Bestellung eines zuvor festgelegten Produkts aus, dabei tragen die Knöpfe das Sujet einer gewissen Marke. Mit dem Knopf können dann nur die Angebote des Herstellers genutzt werden. Beim Kauf eines Buttons erhielt der Nutzer Startguthaben, die Kosten für die Hardware trug dabei größtenteils der Anbieter der Produkte.

Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die Buttons sollten gegen die Gesetze des Internethandels verstoßen. So erhielt der Nutzer zum Zeitpunkt des Kaufs keine direkte Information über den Preis, ebenso fehlten Hinweise, dass eine zahlungspflichtige Bestellung ausgelöst wurde. Zwar wurde unmittelbar nach der Betätigung eine Bestell-Mail ausgelöst und der Artikel konnte noch storniert werden, das entspricht aber nicht den Vorgaben des Gesetzes. Das Gericht in München gab dieser Argumentation nach.

Weltweite Einstellung

Heute gab Amazon bekannt, dass der Schnell-Bestell-Knopf eingestellt wird – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Insofern gehen wir davon aus, dass die Entscheidung in Deutschland nicht unbedingt der Anlass für diesen Schritt war. Dies betont auch Amazon selbst: “Die Entscheidung des Oberlandesgerichtes München steht in keinerlei Zusammenhang mit der Entscheidung, den Dash Button weltweit nicht weiter anzubieten”, so der Amazon Manager Tim Freystedt. Wer bereits Dash Buttons einsetzt, kann diese weiterhin nutzen.

Die Knöpfe verschwanden in der Nacht auf Freitag aus allen Stores, bis dahin wurden sie in sieben Ländern angeboten: USA, Deutschland, Japan, Großbritannien, Italien, Spanien und Frankreich. “Der US-Markt für den Dash Button ist ungleich größer als der deutsche”, so Freystedt weiter. Die Buttons wurden ursprünglich im Frühjahr 2015 eingeführt, der Akku sollte für fünf bis zehn Jahre halten.

Weiterhin in Berufung

Trotz Einstellung des Services bleibt Amazon in Deutschland weiter in Berufung gegen das Urteil. “Wir werden nach wie vor gegen die Entscheidung des OLG Rechtsmittel einlegen, weil wir sie für innovationsfeindlich und falsch halten”. Trotz des Urteils wurden die Knöpfe auch in Deutschland weiterhin angeboten.

Dash Buttons nicht mehr notwendig?

Amazon sucht nach immer neuen Wegen, um die Kunden besser zu erreichen und die Bestellung zu vereinfachen. Bei einem Internethändler ist dies auch nicht weiter verwunderlich. Seit 2015 hat sich einiges getan.

Auf der einen Seite drängt Amazon mit seinem Sprachassistenten und passender Hardware immer weiter in den Markt, auch damit können Bestellungen sehr einfach ausgeführt werden. Andererseits werden frei konfigurierbare Dash Buttons virtuell auf der Amazon Seite angeboten, sie sind deutlich vielseitiger als die Hardware-Variante.

Dazu kommt der Dash Replenishment Service, dabei bestellen vernetzte Haushaltsgeräte automatisch ihr Verbrauchsmaterial nach. Hier entfällt die Interaktion des Nutzers im Zweifel komplett.

Der Versandriese wird weiterhin innovative Lösungen suchen, die dem Kunden den Einkauf vereinfachen – und damit im Zweifel versuchen, mehr Geld zu verdienen. Die Dash Buttons wirkten von Anfang an wie eine Brückentechnologie zu anderen Lösungen, die sich jetzt immer mehr abzeichnen.

