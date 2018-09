Puh, da hat es gerade aber mal sowas von gerappelt: Amazon hat neue Gerätschaften vorgestellt und die Echo-Produktpalette deutlich erweitert. Hardware wie das Echo Show oder Echo Dot wurden in neuen, überarbeiteten Versionen vorgestellt, außerdem wurden aber auch komplett neue Produkte präsentiert. Eine der spannenden Neuvorstellungen ist dabei das Amazon Echo Auto, bei dem ihr vom Produktnamen zweifellos aufs Gerät bzw. dessen Einsatzort schließen könnt.

Haargenau: Amazon Echo und somit auch Alexa kommt ins Auto! Was Alexa selbst angeht, gibt es mehrere Wege, wie ihr diese smarte Sprachassistenz aus dem Hause Amazon in euer Fahrzeug bekommt. Es gibt die Möglichkeit via Alexa-App, Autohersteller wie Audi bringen sie mittlerweile ins Infotainment-System und es gibt noch anderes Zubehör verschiedener Hersteller.

Mit Echo Auto (Link ist noch nicht live – wusstet ihr, dass bei Amazons Fehler-Seite immer andere Hunde angezeigt werden? ^^) kündigt Amazon nun also das erste eigene Alexa-Device fürs Auto an — und so sieht es aus:

Die Hardware ist sehr klein, was ihr auf dem nächsten Bild unten besser erkennen könnt und ist ausgestattet mit acht Mikrofonen. Die sollen in der Lage sein, perfekt auf eure Kommandos zu reagieren — trotz Straßenlärm, lauter Klimaanlage oder Musik im Auto. Strom gibt es via USB oder 12-V-Steckdose, mit der Anlage im Auto verbindet sich Echo Auto via Bluetooth oder über die 3,5-mm-Audio-Buchse. Dann benötigt ihr noch die Alexa-App auf eurem Smartphone und schon könnt ihr Alexa genau so nutzen wie zuhause.

Ihr könnt also Hörbücher oder Musik hören, könnt euch Nachrichten vorlesen lassen, erhaltet aber natürlich auf Wunsch auch Verkehrsinformationen. Ihr könnt Routinen festlegen, so dass beispielsweise zuhause das Licht eingeschaltet wird, sobald ihr in eure Einfahrt einbiegt. Den Kalender aktualisieren, Einkaufslisten erstellen und all die anderen Alexa-typischen Dinge könnt ihr natürlich ebenso erledigen und all das, ohne dass ihr vom Geschehen auf der Straße abgelenkt werdet.

Für die Navigation werden anfangs erst einmal nur Apple Maps und Waze zur Verfügung stehen und es wird das Gerät zunächst auch nur per Invite geben. Dabei sollen diejenigen, die eine solche Einladung erhalten, von einem vergünstigten Preis profitieren, der bei 24,99 US-Dollar liegen wird. Später möchte Amazon dann das Doppelte für sein Echo Auto verlangen.

Es gibt verschiedene Wege, wie Alexa ins Auto Einzug halten kann. Echo Auto dürfte allerdings der einfachste und auch ein günstiger Weg sein, die Sprachassistenz auch in ein älteres Fahrzeug zu bringen.

Quelle: Amazon