Amazon Echo: Kann das Gadget bei der Klärung eines Mordfalls helfen?

In Bentonville, Arkansas ist ein Mann unter noch nicht geklärten Umständen ums Leben gekommen und in einem Whirlpool gefunden worden, die Polizei geht von einem Mord aus. Wieso interessiert uns das auf einem Tech-Blog? Weil der Hauptverdächtige – der Mann, in dessen Whirlpool das Opfer ums Leben kam – in seinem Haushalt gleich mehrere smarte Devices einsetzt, unter anderem den Amazon Echo.

Machen smarte Geräte verdächtig? Nein, natürlich nicht – aber mitunter könnte es sein, dass sie der Polizei eine Hilfe sind bei der Aufklärung eines Verbrechens. So konnte die Polizei mithilfe des digitalen Wasserzählers feststellen, dass zwischen 1 und 3 Uhr nachts exakt 529 Liter Wasser verbraucht wurden, weshalb man davon ausgeht, dass auf diese Weise Spuren verwischt werden sollten.

Der Amazon Echo befindet sich auch im Besitz des Verdächtigen und dieser Speaker ist bekanntlich in der Lage, auf Zuruf Aktionen auszuführen. Damit das Gadget das „Alexa“-Kommando hören und drauf reagieren kann, muss natürlich ständig gelauscht werden und die Polizei erhofft sich, dass auf diese Weise etwas aufgezeichnet wurde, was bei der Klärung der Tat helfen könnte.

Jetzt stellen sich gleich mehrere Fragen: Darf man auf diese Daten zugreifen bzw. dürfen sie als Beweis in einer solchen Ermittlung genutzt werden? Sind diese Daten präzise genug, um wirklich belastbar zu sein? Handelt es sich um einen unzulässigen Eingriff in die Privatsphäre eines zumindest bis zum Urteil als unschuldig zu betrachtenden Menschen?

Sowohl Datenschützer als auch der Anwalt des Hauptverdächtigen (welch Wunder) sträuben sich dagegen, dass smarte Geräte als Beweis herhalten dürfen. Der Argumentation des Anwalts – die Gadgets sollen die Lebensqualität seines Nutzers erhöhen und nicht gegen ihn eingesetzt werden – kann ich dabei nicht folgen. Ein Messer verbessert meine Lebensqualität schließlich auch, wenn ich das Fleisch dadurch nicht mit gezielten Handkantenschlägen durchtrennen muss, dennoch ist es ein zulässiger Beweis in einem Mordfall.

Die Argumentation der Datenschützer kann ich schon eher verstehen: Was, wenn Daten falsch ausgewertet werden, weil die Aufzeichnung schlicht nicht exakt genug ausgefallen ist? Und erreichen wir mit Smart Devices auf diese Weise nicht den Zustand der vollumfänglichen Überwachung im eigenen Heim? Zudem ist auch gar nicht gesichert, wie viele verwertbare Daten tatsächlich gespeichert wurden.

Amazon hat jedenfalls die Kunden-Daten der Person bereitwillig herausgerückt, bei den anderen Daten sträubt man sich beharrlich. Die Polizei wird jedenfalls auch ohne Unterstützung Amazons versuchen, aus dem Gerät Daten zu extrahieren, die irgendwas Verwertbares enthalten könnten. Bleibt abzuwarten, was dabei zutage gefördert werden kann und ob diese Daten dann als Beweis ausreichen bzw. herhalten dürfen. Wir dürfen uns unterdessen hier auch mal mit der Frage beschäftigen, ob das „Internet of Things“ so betrachtet gleichzeitig Lebenshilfe und Übel darstellt. Was meint ihr?

Quelle: The Information via WinFuture.de