Auch wenn wir euch gestern den rollenden Supermarkt der Zukunft vorgestellt haben, soweit sind wir leider noch nicht. Ein Schritt nach dem anderen. Der Nächste wird der Laden ohne Kassen sein. Erst wenn das funktioniert, können wir uns mit selbstfahrenden Tante Emma Lädchen auf der Straße beschäftigen. Einen solchen Laden wird Amazon heute am 22. Januar in Seattle eröffnen. Er ist 167 Quadratmeter groß und befindet sich in einem Amazon-Bürogebäude.

Amazon Go nennt er sich und eigentlich hatte der On­line­händler die Eröffnung vor bereits einem Jahr geplant. Allerdings gab es während der Testphase technische Problem, weshalb der Startschuss deutlich nach hinten verschoben werden musste. Beispielsweise hatte das System Schwierigkeiten, Menschen mit ähnlichen Körpertypen zu identifizieren und auseinanderzuhalten. Auch das Verschieben von Gegenständen von einem Regal in ein anderes, sorgte für Verwirrung.

Totalüberwacht, ohne Kassen, das macht Amazon Go aus. Der Markt ist mit Kameras und Sensoren ausgestattet, welche die Kunden bei ihrem Einkauf überwachen. Nach den ersten Problemen in der Testphase, entschied man sich dazu ein ausgefeiltes Überwachungssystem einzusetzen, bei dem die Kunden zusätzlich kooperieren müssen, damit alles klappt. Außerdem sind in den Regalen Waagen angebracht, die die entnommene Menge an Produkten erfasst.

„Our checkout-free shopping experience is made possible by the same types of technologies used in self-driving cars: computer vision, sensor fusion, and deep learning.“

Kunden müssen sich durch einen QR-Code in den Laden „einchecken“. Beim Verlassen und Kaufen von Produkten bezahlen sie ebenfalls mit ihrem Amazon-Konto auf dem Handy. Die Preise unterscheiden sich dabei nicht von denen ähnlicher Anbieter. Es wird natürlich das Grundsortiment an Lebensmitteln zu kaufen geben, unter anderem täglich frisch zubereitete Snacks. Außerdem sollen sogenannte Meal Kits bereitstehen– das sind Sets, die speziell mit allen Zutaten zusammengestellt werden, die man für ein Gericht für zwei Personen benötigt.

Ob wir Amazon Go noch in anderen Städten sehen werden, bleibt abzuwarten. Natürlich würde der Onlineversand-Riese gerne noch ausbauen. Doch aufgrund der komplexen Technik und dem derzeit betriebenen Aufwand rund um den Supermarkt, kann dieser Store ebenfalls als Testlauf verstanden werden. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht.

Quelle: amazon via: winfuture