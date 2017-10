Hier mal wieder einen Schwank aus dem Leben des Home-Office-Tech-Bloggers. Ich erwarte ein Paket und habe dementsprechend seit dem frühen Morgen die Musik nur sehr leise — sicher ist sicher. Irgendwann so gegen 14 Uhr denkt man dann, dass der Kollege von der Spedition vermutlich heute nicht mehr vorbei kommt. Man geht einkaufen und kommt auf dem Weg nach draußen am Briefkasten vorbei. Dort klebt was? Genau – der Zettel, der mir erklärt, dass man mich nicht angetroffen habe.

Passiert immer wieder und in verschiedenen Varianten. Scheinbar auch in den USA, denn dort hat sich Amazon jetzt was Pfiffiges einfallen lassen, was verhindert, dass Paket und Empfänger sich ständig verfehlen. Mit Amazon Key können Prime-Kunden in ausgewählten Städten und Regionen in den Vereinigten Staaten künftig dem Paketboten ermöglichen, ins Haus zu gelangen, wenn sie selbst nicht vor Ort sein können. Dieses Video erklärt euch das Prinzip:

Technisch funktioniert es so: Man kauft sich zunächst für 249,99 US-Dollar das In-Home-Kit von Amazon. Das setzt sich zusammen aus einem smarten Türschloss und der Amazon Cloud Security-Cam, dazu gehört außerdem die entsprechende App. Die Installation des Schlosses übernimmt Amazon für euch, wobei ihr übrigens die Wahl zwischen verschiedenen Herstellern habt.

Danach ist es dann denkbar einfach: Ihr wählt als Prime-Kunde zunächst „In-Home“-Lieferung aus und könnt euch per App über den Stand der Lieferung informieren. Seid ihr dann im anvisierten Zeitfenster nicht daheim, kann der Paketbote bei Amazon einen Zugang zu eurer Bude anfordern. Das geschieht selbstverständlich verschlüsselt und es wird auch berücksichtigt, ob die Eckdaten — Termin, Lieferanschrift — passen.

Sobald die Tür offen ist, filmt dann die Security-Cam, was sich in der Wohnung abspielt. Ihr könnt das per App live aus der Ferne verfolgen, oder ihr schaut es euch später als Video an. Zudem bekommt ihr Infos über die Lieferung auch per Anwendung angezeigt, sowohl kurz vor als auch nach erfolgter Lieferung.

Amazon teilt auf seiner Seite aber auch mit, dass die Technik nicht ausschließlich für Amazon-Lieferungen gedacht ist. Stattdessen gibt es unzählige andere Szenarios, in denen ihr von Amazon Key profitieren könnt. So könnt ihr Zeitfenster festlegen, in denen die Tür für bestimmte Menschen geöffnet werden sollen. Euer bester Kumpel darf vielleicht rund um die Uhr rein, die Putzfrau hingegen nur ein mal in der Woche zu der mit ihr ausgemachten Zeit — ebenso der Handwerker, mit dem ihr gestern Abend einen Termin ausgemacht habt.

Klingt also nach einer vielseitigen, sehr praktischen und — im Rahmen der Möglichkeiten — auch sicheren Lösung, bei der alle Parteien profitieren könnten. Ich stelle mir jetzt dennoch die Frage, ob ich möchte, dass ausgerechnet der Mensch, der nicht in der Lage oder nicht gewillt ist, mir meine Ware zuzustellen, wenn ich zuhause bin, ausgerechnet dann mein Haus betreten soll, wenn ich selber nicht da bin.

Ich könnte mir vorstellen, dass die Kunden in den USA diese Technologie deutlich eher annehmen als das bei uns in Deutschland der Fall sein dürfte. Aber wie bereits erwähnt: Für Deutschland ist Amazon Key zunächst sowieso noch nicht angekündigt, so dass sich der Handels-Riese erst einmal auf die ausgewählten Regionen in den USA konzentrieren kann. Warten wir es mal ab, wie dieser Service dort einschlägt.

Quelle: Amazon via Venture Beat