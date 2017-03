Amazon möchte offenbar Mobilfunkanbieter werden

Als Amazon vor Jahren sein Fire Phone auf den Markt brachte, hat sich der Versand-Riese gehörig die Finger verbrannt. Verglichen mit anderer Hardware aus dem Hause Amazon war dieses Smartphone ein kolossaler Flop. Ein neues Smartphone der Amerikaner ist auch heute weit und breit nicht in Sicht, aber der Mobilfunk-Markt scheint für das Unternehmen natürlich immer noch hochinteressant zu sein.

Wie die Wirtschaftswoche aktuell nämlich berichtet, sei Amazon bestrebt, den deutschen Markt mit einem eigenen Mobilfunk-Produkt erobern zu wollen. Das Unternehmen möchte dem Vernehmen nach als virtueller Mobilfunkbetreiber auftreten und eigene SIM-Karten verkaufen, berichten Insider mit Branchenkenntnissen. So ganz unkompliziert geht das natürlich nicht, denn das müsste mit der Unterstützung der drei Großen auf dem deutschen Markt geschehen, also Deutsche Telekom, Vodafone oder Telefónica. Einer dieser Anbieter müsste nämlich einen Teil der eigenen Netzkapazitäten abtreten und längerfristig an Amazon vermieten.

Wie es heißt, sollen erste Gespräche zwischen Amazon und den Netzbetreibern bereits stattgefunden haben, wobei aber nichts über den Verlauf dieser Gespräche bekannt geworden ist, zumindest noch nicht. Und wie das immer ist bei Gerüchten dieser Art: Von den Unternehmen selbst erfährt man zu diesem Zeitpunkt eventueller Verhandlungen nichts. Amazon kommentierte die Gerüchte also wie gewohnt: Indem man sagt, dass man das Gerücht eben nicht zu kommentieren gedenkt. Daraus lässt sich nicht viel ableiten selbstverständlich, aber zumindest mal ist es auch kein klares Dementi.

Was sagt ihr? Wären SIM-Karten von Amazon spannend für euch, davon ausgehend, dass das Unternehmen sicher attraktive Tarifpakete schnüren wird? Oder ist euch das Unternehmen jetzt bereits schon zu umtriebig?