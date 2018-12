Amazon Music bringt exklusive Silvester-Playlisten

Aktuell rittern viele Musikdienste um Abonnenten. Während Spotify nach wie vor die “Gunst des Erstgeborenen” nutzt und damit immer noch der größte Anbieter in diesem Segment ist, holt Apple mit Apple Music deutlich auf. Der Konzern bietet einerseits eine nahtlose Integration in die eigene Hardware, andererseits versucht er, mit von Menschen kuratierten Inhalten gegen die Algorithmen von Spotify zu punkten.

Etwas abgeschlagener sind da Google und Amazon mit ihren jeweiligen Angeboten. Zu Silvester versucht es Amazon aber mit “dem Weg von Apple” und bietet persönliche, exklusive Playlisten an. Sie wurden von bekannten DJs wie Robin Schuld oder Steve Aoki extra für diesen Anlass zusammengestellt.

Sie enthalten eine große Spanne an Titeln – das betrifft nicht nur die Anzahl der Titel an sich, sondern auch das musikalische Spektrum. Neben aktuellen Hits gibt es jede Menge Klassiker. Alle Wiedergabelisten können – wie sollte es auch anders sein – mit Alexa gestartet und gesteuert werden.