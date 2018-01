Amazon Prime Video und Netflix: Das ist neu im Programm im Februar

Wir befinden uns in der letzten Januar-Woche und das bedeutet, dass sich die Streaming-Fans schon mal die Hände reiben können — schließlich bedeutet ein neuer Monat auch neues Streaming-Glück. Die größten Player hier sind Amazon mit Prime Video und selbstverständlich Netflix. Beide haben sowohl massig Filme als auch TV-Serien neu ins Programm genommen, darunter einiges an Originals.

Vor allem Netflix fährt wieder mächtig auf, wobei ich mich besonders auf die neue Science-Fiction-Serie „Altered Carbon“ freue, die am 2. Februar an den Start geht. Die Serie spielt in einer dystopischen Zukunft, in der es möglich sein wird, das Bewusstsein eines Menschen auf einem Chip zu speichern, der ihm als Baby implantiert wird. Stirbt der Mensch, erhält er einen neuen Körper/Sleeve, in dem er dank des Chips weiterleben kann.

Bei Amazon freue ich mich am meisten auf die dritte Staffel der wirklich kruden und irre witzigen Serie „Ash vs Evil Dead“, außerdem werde ich mir dort den Film „Ghost in the shell“ gönnen, von dem ich zugeben muss, dass ich ihn bislang noch nicht sehen konnte. Hier habt ihr alle neuen Serien und Filme im Überblick, die Originals sind jeweils markiert. Das Startdatum ist ebenfalls angegeben, so dass ihr jetzt durchplanen könnt, an welchen Tagen die Familie oder Freunde zu Besuch kommen können und wann besser nicht ;)

Netflix: Neue Serien im Februar 2018

Damnation – Staffel 1, ab 1. Februar

Arne Dahl: Opferzahl – Staffel 1, ab 1. Februar

Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm [Netflix Original] – Staffel 1, ab 2. Februar

Coach Snoop [Netflix Original] – Staffel 1, ab 2. Februar

Queer Eye for the Straight Guy [Netflix Original] – Staffel 1, ab 7. Februar

Der Denver-Clan – Staffel 1, Teil 1, ab 8. Februar

Greenhouse Academy [Netflix Original] – Staffel 2, ab 14. Februar

The Big Bang Theory – Staffel 10, ab 15. Februar

Everything Sucks! [Netflix Original] – Staffel 1, ab 16. Februar

Seven Seconds​ [Netflix Original] – Staffel 1, ab 23. Februar

Marseille​ [Netflix Original] – Staffel 2, ab 23. Februar

Ugly Delicious​​ [Netflix Original] – Staffel 2, ab 23. Februar

Amazon: Neue Serien im Februar 2018

Absentia – Staffel 1 [Prime Original], exklusiv verfügbar ab 2. Februar

Mozart in the Jungle – Staffel 4 [Prime Original], exklusiv verfügbar ab 16. Februar

The Tick – Staffel 1, Teil 2 [Prime Original], exklusiv verfügbar ab 23. Februar

The Bold Type – Der Weg nach oben – Staffel 1, exklusiv verfügbar ab 09. Februar

Ash vs Evil Dead – Staffel 3, exklusiv verfügbar ab 26. Februar

UnREAL – Staffel 3, exklusiv verfügbar ab 27. Februar

Netflix: Neue Filme im Februar 2018

Before the Flood, ab 1. Februar

Bram Stokers Dracula, ab 1. Februar

Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte, ab 1. Februar

It’s Kind of a Funny Story, ab 1. Februar

Mortified Nation, ab 1. Februar

Scarface, ab 1. Februar

Spy Game – Der finale Countdown, ab 1. Februar

The First Avenger: Civil War, ab 1. Februar

Vorbilder?!, ab 1. Februar

Warm Bodies, ab 2. Februar

Wie das Leben so spielt, ab 1. Februar

Männerherzen, ab 1. Februar

Sharknado 5: Global Swarming, ab 6. Februar

A Most Wanted Man, ab 9. Februar

Das hält kein Jahr …!, ab 9. Februar

Das Schweigen der Lämmer, ab 9. Februar

Inside Llewyn Davis, ab 9. Februar

Seeing Allred, ab 9. Februar

Source Code, ab 9. Februar

The Trader , ab 9. Februar

ab 9. Februar The Ritual, ab 9. Februar

Irreplaceable You [Netflix Original], ab 16. Februar

Fullmetal Alchemist [Netflix Original], ab 19. Februar

Forgotten [Netflix Original], ab 21. Februar

Mute [Netflix Original], ab 23. Februar

Amazon: Neue Filme im Februar 2018

The Equalizer, exklusiv verfügbar ab 02. Februar

Power Rangers, exklusiv verfügbar ab 03. Februar

Hell or High Water, exklusiv verfügbar ab 03. Februar

Fences, exklusiv verfügbar ab 03. Februar

Ghost in the Shell, exklusiv verfügbar ab 03. Februar

Swiss Army Man, exklusiv verfügbar ab 06. Februar

Bullyparade – Der Film, exklusiv verfügbar ab 17. Februar

Boston, exklusiv verfügbar ab 23. Februar

Central Intelligence, exklusiv verfügbar ab 27. Februar

Netflix: Neuheiten für Kinder im Februar 2018

Pocahontas, ab 1. Februar

Die Drachenreiter von Berk – Staffel 6, ab 15. Februar

Amazon: Aktuelles für Kinder im Februar 2018