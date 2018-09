Amazon plant 3.000 kassenlose Geschäfte bis 2021

Während der Konzern mittlerweile zu einem großen Anbieter für Internetservices wurde, mischt der Händler aktuell auch die Hardwareszene auf. Längst hat sich der eigene E-Book-Reader Kindle etabliert, hinzu kommt die extreme Verbreitung des Sprachassistenten Alexa. Selbst die Politik kalkuliert Amazons Services ein, in den USA wurde ein Vorschlag rund um Amazon Bookstores statt Bibliotheken kürzlich öffentlich besprochen. Neue Pläne von Amazon betreffen jetzt aber den Einstieg in eine Netz von gewöhnlichen Supermärkten.

Der Plan, eigene Läden zu eröffnen, ist grundsätzlich nicht neu. Was Amazon schon im Rahmen von Buchläden probiert hat, ging letztes Jahr weiter in Richtung eines Supermarkts ohne Kassierer. Was aktuell noch ein Pilot ist, soll aber schnell wachsen – in drei Jahren sollen bereits 3.000 solcher Läden angeboten werden.

Der erste Go Store wurde Anfang des Jahres in Seattle eröffnet, vergangenen Monat folgte das zweite Geschäft in der Heimatstadt von Amazon. Nächsten Monat soll die nächste Filiale in Chicago eröffnen. Weitere Filialen in Chicago und San Francisco sind für 2019 geplant, zumindest jüngst veröffentlichten Stellenausschreibungen nach.

Die Grundlage für diesen enormen Schritt bildet dabei der Kauf von Wholefoods in den USA, Amazon hat den Lebensmittelhändler im Jahr 2016 übernommen. Amazon geht jetzt in den direkten Kampf mit bekannten Lebensmittelketten, auch diese planen Modernisierungen für ihre Geschäfte. Während die ersten Go Stores, die ausschließlich mit Sensoren arbeiten, ein sehr schmales Warenangebot haben, möchte Amazon aus den bisherigen Erfahrungen lernen und deutlich mehr Waren, aber auch Dienstleistungen, anbieten.

Der Amazon CEO Jeff Bezos gibt dabei an, dass Go Stores unterschiedliche Ausprägungen haben sollen, darunter Läden, die frisch zubereitete verpackte Mahlzeiten anbieten und solche, die eher wie 7-Eleven mit begrenzter Lebensmittelauswahl und vorgefertigten Lebensmitteloptionen gestaltet sind. Damit droht der Konzern, sich eine neue Front zu eröffnen und in Konkurrenz mit klassischen Fast-Food- und Fast-Casual-Läden zu treten.

Die Analysten von Bloomberg gehen sogar davon aus, dass Amazon sich bei der Expansion eher auf diesen Bereich konzentrieren könnte. Bei frischem Essen bzw. verpackten Mahlzeiten ist die Gewinnspanne deutlich höher als bei herkömmlichen Lebensmitteln. So könnte Amazon das Kapital für die rasche Expansion erwirtschaften.

Das Go-Modell ist zwar relativ neu – um nicht weiter auf Kassierer angewiesen zu sein – wurde aber so konzipiert, dass es vertraut ist. Kunden scannen ihr Amazon-Konto mit ihrem Smartphone wenn sie hereinkommen, und von dort aus können sie Sandwiches, Salate, Lebensmittel und Haushaltswaren kaufen. Sensoren und Software – die geschult sind, um zu analysieren und wahrzunehmen, welche Artikel aus den Regalen entfernt werden – können den Warenkorb in Echtzeit aktualisieren, während der Zahlvorgang automatisch erfolgt, sobald der Kunde den Laden verlässt.

Es wäre nicht das erste Geschäftssegment, in das Amazon eindringt und anschließend eine enorme Disruption auslöst. Die Abschaffung des Kassierers ist dabei keine Idee von Amazon, derartige Schritte zeigt auch der klassische Einzelhandel bereits. Immer häufiger greifen sogenannte Expresskassen um sich, hier scannt der Kunde seine Waren selbst. Während die Kunden mit einer potentiellen Zeitersparnis gelockt werden, können die Anbieter auf der anderen Seite wiederum Personal sparen. Hier bietet Amazons Ansatz einen klaren Vorteil, da die Waren nicht gescannt werden müssen.

Via TheVerge