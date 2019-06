Amazon Prime Air: Schon in wenigen Monaten soll es losgehen

Waren, die uns per Drohne erreichen — darüber berichten wir schon seit vielen Jahren und ziemlich früh dabei war auch Amazon. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass Palle bereits 2013 die Lieferdrohnen-Pläne von Amazon als Marketing-Stunt abfeierte und kühn behauptete, dass in den nächsten Jahren so eine Drohne ganz sicher keine Waren ausliefert. Jetzt sind sechs Jahre vergangen und zumindest bislang hat Sascha Recht behalten: Nirgendwo ist Prime Air regulär im Einsatz. Immerhin wurde 2016 bereits erfolgreich getestet.

Das könnte sich jetzt aber vielleicht bald ändern, denn im Rahmen der re:Mars-Konferenz in Las Vegas hat Amazon nun ein neues Modell der Prime Air vorgestellt und wenn es nach dem US-Unternehmen geht, sollen erste Warenlieferungen bereits in wenigen Monaten ihre Kunden per Drohne erreichen. Das neue Fluggerät sieht anders aus als sein Vorgänger und setzt nun auf sechs Rotoren und Motoren.

Amazon lässt zudem wissen, dass eine starke KI an Bord gewährleisten soll, dass die Ware denkbar sicher ausgeliefert werden kann und selbst der Ausfall von bis zu zwei Motoren kein Problem für die Auslieferung darstellt. Im Bild seht ihr die neue Variante in Form eines Hexakopters:

Etwa 24 Kilometer Reichweite hat das Teil und kann Fracht mit bis zu 2,3 Kilogramm Gewicht befördern, die den Kunden bereits 30 Minuten nach der Bestellung erreichen soll. Ihr merkt schon, dass Amazon damit nur sehr kurze Distanzen bewältigen kann (8 km hin, 8 km zurück maximal) und zudem auch nur Kleinstlieferungen im Blick hat.

Genau das soll aber das Konzept sein, wenn es nach den Amerikanern geht: Die nachhaltigen, von Elektromotoren angetriebenen kleinen Kopter bringen euch beispielsweise Rasierklingen deutlich umweltfreundlicher nach Hause, als wenn ihr euch ins Auto schwingt und für die selben Klingen nochmal in die Stadt gurkt.

Mein kleiner Einwand dazu: Ich hab mir in meinem ganzen Leben noch niemals ausschließlich Rasierklingen gekauft. Wenn man merkt, dass sie zur Neige gehen, setzt man sie irgendwann mit auf die Einkaufsliste und diese Rasierklingen gehören auch aus meiner Warte nicht zu der Produktkategorie, bei der man tatsächlich keinen Tag auf eine Lieferung warten könnte. Das erwähne ich deswegen, weil es in der ersten Testphase ausdrücklich um solche Haushaltsprodukte wie Rasierklingen, Zahnpasta oder Duschgel gehen soll. Ich wohne hier mitten in der Stadt — wenn mir wirklich die Nachhaltigkeit am Herzen liegt, dann latsche ich eben los, weil eh alles fußläufig erreichbar ist. Wenn ich weiter außerhalb der City wohne, ist das vielleicht nicht der Fall, aber dann reicht auch die Reichweite des Kopters nicht mehr aus, oder überlege ich da in die falsche Richtung?

Sei es drum: Mithilfe von Prime Air will Amazon schnell, zuverlässig, nachhaltig und eben auch sicher ausliefern. Die KI soll gewährleisten, dass die Drohne nicht zwischendurch vor einen Kamin ballert oder eure Wäscheleine mitnimmt, außerdem ist das Teil autonom unterwegs und soll sein Ziel sogar erreichen können, wenn mal das GPS-Signal ausfällt.

Das klingt grundsätzlich toll, aber selbst, wenn die zuständigen Behörden alles abnicken, stelle ich mir das in der Praxis sehr schwierig vor und nur für ein äußerst überschaubares Klientel praktikabel. Immerhin muss Amazon ja schon vor dem Start des Kopters wissen, ob der Empfänger a) im richtigen Range wohnt und b) zudem auch eine entsprechende Landegelegenheit bietet. Ich bin da auf erste Zahlen gespannt, wie viele Menschen in einer Großstadt tatsächlich mit so einem Kopter beliefert werden könnten. Bis es soweit ist, werden wir das Thema aber natürlich im Blick behalten und falls Amazon in einem Jahr unzählige Drohnen in der Luft haben sollte, bin ich der Erste, der seinen Hut vor dem Unternehmen zieht und seine Fehleinschätzung einsieht.

