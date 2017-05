Vor Jahren habe ich mal auf meinem alten Blog herum gesponnen, wie sich die Konzert-Situation in den nächsten Jahren durch die Möglichkeiten der Technik verändern könnte – bzw. auch durch veränderte Hörgewohnheiten. Dabei lag den Überlegungen zugrunde, dass Konzerte heutzutage eine wichtigere Rolle spielen als noch vor zehn oder gar zwanzig Jahren: Hat man damals eine Tour gemacht, um die Werbetrommel für eine neue Platte zu rühren, ist es heute eher umgekehrt.

Erst waren es die illegalen Download-Plattformen, auf denen man jedes MP3 bekam, heute hauptsächlich die Streaming-Portale, die zwar regulär sind, für die Künstler jedoch sehr wenig abwerfen: Als Musiker muss man da andere Wege finden, Einnahmen zu generieren – Konzerte sind einer davon. Deshalb überlegte ich damals schon, ob gestreamte Konzerte nicht ein wenig sein könnten, wie die Fans in den Live-Genuss neuer Songs kommen können, die Band an Einnahmen gelangt – und beides zu angenehmen Konditionen.

Ich dachte mir, dass eine Band die Konzerte in intimeren Locations spielen könnte, dafür vielleicht an zehn Abenden hintereinander beispielsweise. Der Zuschauer vor Ort kann für relativ kleines Geld hingehen, vielleicht an verschiedenen Tagen von abweichenden Setlists profitieren, während der Fan am Fernseher oder Rechner für noch weniger Geld den Stream verfolgt.

Wie gesagt: Das war lediglich eine Überlegung, aber Amazon geht jetzt einen ganz ähnlichen Weg und hebt Amazon Prime Live Events aus der Taufe:

Today Amazon announced Prime Live Events, a new live entertainment programme exclusively for Prime members giving fans the opportunity to see their favourite artists perform up close and personal in iconic locations. Venues have been carefully selected to create a unique and intimate experience for fans and artists alike. Prime Live Events will be filmed and made exclusively available on Prime Video internationally, allowing Prime members to watch the concerts at no extra cost to their membership.

Amazon möchte also Stars in relativ kleine, intime Konzert-Locations holen und diese Konzerte dann danach weltweit und exklusiv verfügbar machen auf seiner Prime-Plattform. Ausschließlich Prime-Kunden können Karten für diese Veranstaltungen erwerben, anschließend kann jeder Prime-Kunde die Konzerte dann ohne finanziellen Mehraufwand zuhause genießen, sprich: Die gestreamten Konzerte sind in den normalen Prime-Kosten enthalten.

Den Anfang machen Blondie – jene 70er- und 80er-Jahre-Helden, die seinerzeit mit Frontfrau Debbie Harry die Popwelt auf den Kopf stellten und nun mit neuem Album zurückkehren. Am 23. Mai 2017 – fast auf den Tag genau 40 Jahre nach ihrem ersten Auftritt in Großbritannien – werden Blondie vor lediglich 750 Fans im Round Chapel in Hackney, London auftreten.

Günstig werden diese Tickets nun nicht gerade: Für wenig geschmeidige 150 britische Pfund könnt ihr live dabei sein, vorausgesetzt natürlich, dass ihr Prime-Kunden seid. Ab Donnerstag um neun Uhr morgens werden die Karten via Amazon angeboten. Neben den New Wave-Helden Blondie wird es zunächst auch ein Konzert mit Alison Moyet geben, sogar inklusive eines Q&A-Teils vor dem eigentlichen Konzert, außerdem sind Veranstaltungen mit der Band Texas sowie Katie Melua angedacht.

Blondie, Round Chapel, Hackney, 23 May, Tickets £150 – tickets.amazon.co.uk/prime-live-events

Alison Moyet, Round Chapel, Hackney, 12 June, Tickets £95 – tickets.amazon.co.uk/prime-live-events

Texas, Porchester Hall, 16 June, Tickets £75 – tickets.amazon.co.uk/prime-live-events

Katie Melua, Cadogan Hall, 25 & 26 July, Tickets £75 – tickets.amazon.co.uk/prime-live-events

Weitere Künstler will man in der Folge nennen, sobald es weitere Veranstaltungen gibt. Aber in Sachen Konzerte sind die Prime Live Events nicht das Einzige, was Amazon heute anzupreisen hatte: In der SSE-Arena in Wembley und der O2-Arena, ebenfalls in London, wird es Prime-exklusive Amazon Lounges geben. Diese Premium-Plätze sollen nicht nur sehr komfortable Sitze mit bester Sicht auf die Bühne bieten, sondern beinhalten auch die Möglichkeiten, bereits früh die Arena zu betreten bzw. ohne Wartezeit die Schlangen zu passieren.

Ebenfalls wird es exklusive Kartenverkäufe für Prime-Kunden geben, bei denen für Veranstaltungsorte in Großbritannien Karten exklusiv geordert werden können, 24 Stunden bevor sie in den regulären Vorverkauf gehen. Alles in allem schnürt Amazon hier ein sehr attraktives Paket für Fans von Live-Musik, auch wenn unter den ersten Namen nicht gerade die allererste Garde der Pop- oder Rock-Welt vertreten ist.

Ob die ganze Geschichte UK-only bleiben wird oder auch auf weitere Länder ausgeweitet wird, kann ich euch zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Der eingeschlagene Weg erinnert jedenfalls an das Vorgehen der Telekom mit seinen Street Gigs und bestätigt, dass der aktuelle Königsweg darin besteht, exklusive Inhalte mithilfe eigener Infrastruktur auf die heimischen Fernseher zu bringen.

Persönlich würde ich mir wünschen, dass die Kartenpreise künftig moderater ausfallen, aber gerade bei diesen kleinen Konzertorten werden sich wohl genügend Fans finden, die für ein besonders intimes Konzerterlebnis auch ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Machen wir uns nichts vor: Für Depeche Mode würde ich ein paar Euro mehr gern in die Hand nehmen, um ein Konzert jenseits der großen Fußballstadien zu sehen.

So oder so hat Amazon das Prime-Paket für seine Kunden nochmal attraktiver gestaltet, ohne dass mehr dafür bezahlt werden muss und ich bin gespannt, welche Künstler sich Amazon in nächster Zeit auf diese Weise an Land ziehen kann.

Quelle: Amazon via Caschys Blog