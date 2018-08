Amazon SDK: Alexa als Beifahrerin im Auto

Von allen Sprachassistenten bevorzuge ich am liebsten den Google Home. Das ist eine persönliche Meinung und glücklicherweise haben wir ja einige persönliche Assistenten von verschiedenen Unternehmen zur Auswahl, sodass sich jeder seinen Liebsten raussuchen kann. Nun ist Amazon auf dem Vormarsch, seine Alexa vom Wohnzimmer ins Auto der Nutzer zu befördern.

Um diese Entwicklung voranzutreiben, hat Amazon in dieser Woche ein Software-Development-Kit (SDK) zum Downloaden herausgebracht. Dieses Entwickler-Tool soll es Automobilherstellern einfacher machen, Alexa in die Infotainment-Systeme ihrer Fahrzeuge zu integrieren. Wer sich das genauer anschauen mag, findet das SDK auf GitHub. Es ist für jedermann verfügbar.

Fahrer können dann natürlich alle Vorteile von Alexas Skills nutzen und zum Beispiel nach dem Wetter fragen und Musik streamen. Doch, wie schon erwähnt, wird die Sprachassistentin im Infotainment-System sitzen, sodass man über sie auch die Navigation, Medien oder die Klimaanlage steuern kann.