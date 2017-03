Amazon: Überwachungskamera mit Alexa in Planung?

Amazon hat bereits mit dem Fire TV (Stick) und den Alexa-unterstützten Devices Echo und Echo Dot Angriffe auf unser Wohnzimmer gestartet und will somit den Smart Home-Markt erobern. Jetzt ist ein Bild aufgetaucht, welches von Amazons Server stammen soll und eine Überwachungskamera zeigt. Das bei AFTVnews gezeigte Bild zeigt eine Kamera, die das Amazon-Logo zeigt und zu dem einen blauen LED-Ring vorweist, wie wir ihn so ähnlich von Amazon Echo kennen:

Wir sehen ein schwarz-weiß gestaltetes Device, welches länglich auf einem Sockel sitzt und neben der Kamera über ein Mikrofon verfügt. Um die Kamera herum sehen wir etwas, bei dem es sich vermutlich um Infrarot-LEDs handeln müsste, damit die Überwachungskamera auch nachts den Durchblick hat.

Den Mikros sei Dank dürfen wir davon ausgehen, dass hier die intelligente Sprachassistentin Alexa ebenso präsent sein wird wie auf den Echo-Geräten. Ob diese Kamera exakt so auf den Markt kommen wird – und wann – lässt sich aufgrund der auf dem Amazon.com-Server gefundenen Abbildung nicht ableiten, aber es scheint zumindest, ob Amazon nun auch auf diesem Gebiet Nest und Co Konkurrenz machen möchte. Nach dem Erfolg, den man bereits jetzt mit Alexa hat, klingt das für mich nicht einmal unwahrscheinlich. Andere Anbieter haben auch bereits Überwachungskameras mit Alexa-Unterstützung entwickelt – es wäre also alles andere als abwegig, dass Amazon hier mit einem eigenen Produkt mitmischen möchte.

Quelle: AFTVnews via Golem.de