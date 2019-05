Amazon will Wearable zur Emotionserkennung auf den Markt bringen

Laut einigen internen Berichten und einem Sprecher von Amazon, arbeitet das Unternehmen momentan an einem Wearable, das Emotionen erkennen soll. Wie genau das von Statten geht, ist bislang noch ungeklärt. Fest steht, dass es schon erste Beta-Tests für dieses Produkt gibt. Die Frage ist also nur noch, wie kommt das Gerät bei den Nutzern an?