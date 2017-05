AmazonFresh: Supermarkt startet in Deutschland – in Berlin und Potsdam

In den USA und in einigen, wenigen anderen Städten wie London oder Tokio gibt es AmazonFresh bereits längst, mitunter schon seit Jahren. AmazonFresh ist Amazons Supermarkt-Angebot, bei dem ihr online all das einkaufen könnt, was ihr eben auch im Discounter um die Ecke bekommt – mit dem Unterschied, dass es euch an die Tür geliefert wird.

Auch in Deutschland gibt es bereits derlei Angebote – beispielsweise von Allyouneed Fresh – und nun möchte Amazon auch hierzulande mitmischen: Seit gestern bietet man seinen Supermarkt-Service auch bei uns an – allerdings erst mal nur beschränkt auf Potsdam und Teile von Berlin. Unter www.amazon.de/fresh könnt ihr checken, ob eure Postleitzahl dazugehört und könnt dann gegebenenfalls unter 85.000 Artikeln auswählen, darunter 6.000 Bio-Artikel.

Bedingung ist dabei zudem, dass ihr Prime-Mitglieder sein müsst und monatlich eine Gebühr von 9,99 Euro entrichtet für diesen zusätzlichen Service. Für diesen Preis könnt ihr euch aber so oft wie ihr wollt die Supermarkt-Waren nach Hause schicken lassen bei einem Mindestbestellwert von je 40 Euro. Wer im richtigen Einzugsgebiet wohnt und zudem Prime-Kunde ist, kann AmazonFresh 30 Tage lang gratis testen.

Wie ernst die klassischen Supermärkte diese Konkurrenz nehmen sollten, lässt Amazon in seiner Pressemitteilung deutlich durchklingen. Schnell will man sein, ein großes und frisches Angebot bieten und dabei auch auf lokale Händler setzen:

Neben frischem Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milch- und Kühlprodukten sowie frischen Backwaren bietet AmazonFresh rund 6.000 Bio-Produkte, eine große Auswahl an glutenfreien, laktosefreien oder veganen Artikeln, ein umfangreiches Sortiment an Baby-, Gesundheits- und Beauty-Artikeln sowie Tierbedarf. Unter den über 85.000 Artikeln sind Produkte bekannter Marken wie Coca Cola, Herta, Vitalis oder Magnum und Eigenmarken-Produkte von tegut. Kunden profitieren mit AmazonFresh zudem von einem großen Angebot aus mehreren hundert Produkten von über 25 Berliner Lieblingsläden wie Lindner Esskultur, Rausch Schokoladenhaus Berlin, Sagers Kaffeerösterei, Zeit für Brot, Basic oder Kochhaus.

Bestellt werden kann übrigens von Montag bis Samstag, wobei Amazon erklärt, dass Bestellungen, die bis mittags eingehen, bereits am Abend ausliefert. Bis 23 Uhr könnt ihr Bestellungen aufgeben, die dann am nächsten Tag im gewünschten 2-Stunden-Fenster zwischen 8 und 22 Uhr ausgeliefert werden. Logisch, dass Amazon dabei auch darauf achtet, die Ware angemessen auszuliefern, also beispielsweise die Kühlkette einzuhalten bei entsprechenden Waren.

Wie die Post bereits bestätigte, vertraut Amazon für die Auslieferung seiner Waren auf die Dienste des oben bereits erwähnten Online-Supermarkts Allyouneed Fresh, der seit einigen Jahren bereits eine Post-Tochter ist – eure Ware wird also per DHL ausgeliefert.

Falls ihr mehr über die Online-Supermarkt-Pläne Amazons wissen wollt, könnt ihr hier ein Interview mit Florian Baumgartner lesen, seines Zeichens Director AmazonFresh Deutschland. Dort erklärt er auch, dass Amazon nicht nur der übermächtige Online-Riese ist, vor dem sich lokale Geschäfte fürchten müssten, sondern vielmehr sogar eine Chance für örtliche Anbieter darstellt, die sich über AmazonFresh neue Kunden erschließen können.

Solange das in Deutschland lediglich in Teilen Berlins bzw. Potsdam passiert, sind die örtlichen Discounter noch sicher – aber geht mal davon aus, dass Amazon basierend auf seinen Erfahrungen und dem Kunden-Feedback dieses Angebot Schritt für Schritt auf weitere Städte ausweiten wird.

Quelle: Amazon via heise.de