Unsere beliebteste Online-Shopping-Plattform überlegt sich immer wieder neue Geräte, um auch ja in allen möglichen Lebensbereichen der Nutzer unterzukommen. Nun gibt es Gerüchte, dass Amazon angeblich an einem neuen Gerät arbeitet, das Live-Fernsehen aufzeichnen kann. Sinn hinter diesem Gadget ist, dass die User die aufgenommenen Sendungen später auf ihrem Handy anschauen können.

Das Gerät hört intern auf den Namen „Frank“ und existiert anscheinend nur als Konzept, bei dem noch nicht mal sicher ist, ob und wann es möglicherweise auf den Markt kommt. Da das Gadget ein neuartiger digitaler Videorekorder für die Streaming-Ära ist, würde es einen physische Speicher verbaut haben und sich mit Amazon’s bestehenden Fire TV-Boxen verbinden.

Frank hat die gleiche kabellose Technologie wie die Echo-Lautsprecher von Amazon zum Anschluss an Fire TV-Boxen. Benutzer können Live-TV aufzeichnen und das Video auf ein Smartphone streamen oder es sich später ansehen. Das Konzept des Gerätes ähnelt den Angeboten von TiVo und Roku. Bisher hat Amazon noch keine endgültige Entscheidung über die Einführung der Gerätes getroffen.

Darüber hinaus plant das Unternehmen, seinen Fire TV-Stick mit neuer Software zu aktualisieren und möchte seine Fire TV-Software auch auf Fernseher von anderen Herstellern bringen. Insgesamt klingt es so, als würde Amazon Ideen entwickeln, wie man Wohnungen weltweit vollständig einnehmen und noch direkter mit Tivo und Roku konkurrieren kann.

Ob solch ein TV-Aufnahmegerät auch für Netflix und Co. eine Konkurrenz darstellt, bleibt abzuwarten. Ich denke, man versucht ein alternatives Angebot zu Amazons Prime Video Plattform aufzuwarten, um jeden noch so erdenklichen Bereich abzudecken. Durch aufgezeichnete Sendungen macht es immerhin wesentlich mehr Spaß, Fernsehen zu schauen – das Prinzip ist ja nicht neu. Die Frage ist nur, ob Serien und Filme on Demand spannender sind, als die immergleichen austauschbaren Dschungel-Bachelor-Shows.

via: Bloomberg