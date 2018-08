Die IFA gilt als größte Tech-Veranstaltung dieser Art weltweit (wobei viele Veranstalter natürlich ihre ganz eigenen Ansätze haben, um ihre eigene Messe so zu positionieren). Dementsprechend lassen es viele Hersteller auch entsprechend krachen bei der Gestaltung ihrer Messestände. Wobei „Messestand“ dieser Inszenierung nicht im Ansatz gerecht wird.

Große Hersteller wie Samsung haben bei der IFA nämlich wahrlich nicht nur eine Winz-Parzelle belegt, sondern füllen mit ihren Produktpräsentationen ganze Hallen. Egal, ob Samsung, LG, Sony oder wer auch immer von den großen Namen: Stets müssen auch Fernseher als Blickfang herhalten. Seid euch dessen sicher, dass ihr keinen Messestand dieser Tech-Schwergewichte betreten könnt, ohne dass dort sehr prominent die neuen TV-Highlights ins richtige Licht gerückt werden.

Das zeigt den Stellenwert der Fernseher sowohl für die Hersteller als auch für die Konsumenten und wie in anderen Produktsparten müssen die Unternehmen bestrebt sein, hier auch alljährlich mit Innovationen aufwarten zu können, damit man nicht den Anschluss verliert. In diesem Jahr ist dabei 8K ein großes Thema, wobei ich mich frage, wer derzeit schon einen solchen Fernseher angesichts fehlender Inhalte benötigt. Trotzdem lassen Samsung, LG und Co natürlich die Muskeln spielen diesbezüglich, erfreulicherweise gibt es aber auch noch andere Entwicklungen zu bestaunen.

Eine dieser Entwicklungen bei Samsung ist der Ambient-Modus für die neuen QLED-Fernseher aus Südkorea. Ich bin in meinen QLED-TV von Samsung echt verliebt, aber mit diesem Ambient Mode, den Samsung im März dieses Jahres zusammen mit den neuen Geräten ankündigte, schaffen die es echt, dass ich jetzt doch wieder ein wenig neidisch auf die neuen 2018er-Modelle schiele.

Was kann der Ambient-Modus? Kurz gesagt: Er verpasst eurem Fernseher einen Stealth-Modus. Soll heißen, der Fernseher wirkt an eurer Wand nahezu transparent. Das passiert, indem ihr via SmartThings-App ein Foto von eurem Fernseher und der dahinter liegenden Wand macht. Das Ergebnis ist quasi ein Screensaver, der sich perfekt in euren Hintergrund einfügt, während der Fernseher ausgeschaltet ist.

Damit verhindert der Fernseher schon mal, dass ihr die ganze Zeit auf ein schwarzes viereckiges Loch in der Wand schaut, wenn er ausgeschaltet ist. Dabei wird natürlich Strom verbraucht, aber deutlich weniger als im normalen Betrieb. Ihr macht euren Fernseher damit aber nicht nur zum Chamäleon, sondern könnt dort dann wie auf Smartphones im Always-On-Modus verschiedene Informationen anzeigen lassen.

So könnt ihr euch dafür entscheiden, dass dort beispielsweise das Wetter angezeigt wird oder eine Uhr, wer mag, kann auch Grafiken erscheinen lassen. Das halte ich für eine sehr schöne Idee, um den Fernseher sinnvoll zu nutzen, auch wenn ihr gerade nicht wirklich vor der Kiste hängt und gleichzeitig auch das Wohnzimmer attraktiver zu gestalten.

Wieso Samsung für die Präsentation auf der IFA dann einen Magier abkommandiert, erschließt sich mir zwar nicht, aber ein Blick auf unser Video kann ich euch dennoch wärmstens empfehlen. Schade finde ich auch, dass dieser Ambient Mode nicht für die QLED TVs der 2017er-Generation zu haben ist. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich euch hier noch meinen Test zu diesem Fernseher schuldig bin. Für diesen Test werde ich aber nochmal bei Samsung nachfragen, ob es da konkrete Ansagen gibt, ob dieser Modus per Update nachgerüstet werden kann, oder ob Samsung vielleicht schlicht einen Sensor verbaut hat, der in dieser Form nicht im 2017er-Modell vorhanden ist.