Analyst glaubt: Apple iPhone 8 erscheint ohne Fingerabdrucksensor

Es ist eigentlich typisch für das Unternehmen Apple: Man nimmt sich eine bereits verfügbare Technologie – in diesem Fall das Entsperren eines Smartphones per Fingerabdruck – und verbessert sie so signifikant, dass aus einem Nischen-Feature eines für ein Massenpublikum wird. Die bei Apple Touch ID genannte Lösung wurde mit dem iPhone 5s bereits 2013 eingeführt, mittlerweile erscheinen kaum noch Smartphones, die nicht ebenfalls über einen Fingerabdruck entsperrt werden können.

Wieso wir das erzählen? KGI-Analyst und Apple-Exerte Ming-Chi Kuo, der sich schon vielfach mit teils allerdings sehr offensichtlichen Prognosen zum Thema Apple zu Wort gemeldet hat, glaubt daran, dass Apple beim Jubiläums-iPhone auf diese Funktion verzichten wird.

Betroffen ist von seiner Prognose demnach also lediglich das iPhone 8, nicht etwa die regulär erscheinenden Modelle iPhone 7s und iPhone 7s Plus. Die Erklärung liefert er auch direkt mit:

We predict the OLED model won’t support fingerprint recognition, reasons being: (1) the full-screen design doesn’t work with existing capacitive fingerprint recognition, and (2) the scan-through ability of the under-display fingerprint solution still has technical challenges Ming-Chi Kuo, Analyst bei KGI

Während die „normalen“ iPhones also auf das klassische Display setzen, soll beim iPhone 8 – wie aus vielen Gerüchten und Leaks auch bereits bekannt – ein OLED mit einem rahmenlosen Design zum Einsatz kommen. Wie es heißt, darf ein Panel erwartet werden, welches in Sachen Body-to-Screen-Ratio sogar Smartphones wie das Samsung Galaxy S8 oder das Xiaomi Mi Mix abhängen soll.

Kuo prognostiziert, dass Apple den Fingerabdrucksensor ersatzlos streicht, weil man – im Gegensatz zu Samsung – den Scanner nicht auf die Rückseite verlagern möchte und die Technologien, den Abdruck durch das Display zu scannen, noch nicht fehlerfrei genug funktionieren. Also rationalisiert man laut Kuo die Funktion komplett weg und baut darauf, durch eine entsprechend starke Gesichtserkennung den passenden Ersatz mitzuliefern. Dank einer neuen Front-Cam, die räumliche Tiefe erkennen kann, werden nicht nur die Selfies signifikant besser, sondern eben auch die sichere Entsperrung des iPhone 8 per Gesichtserkennung ermöglicht, glaubt der Analyst.

Auch das Weglassen eines sehr beliebten Features ist kein Novum für das Unternehmen aus Cupertino, es sei an den weggelassenen Kopfhöreranschluss erinnert. Das muss aber nicht heißen, dass Kuo hier zwangsläufig richtig liegt. Zwar würde das Gerücht einigermaßen zu dem dank einiger Leaks vermuteten Design des Jubiläums-iPhone passen, dennoch kann ich mir persönlich zumindest nur sehr schwer vorstellen, dass Apple diesen Weg geht.

Weiter tippt man bei KGI auf Speichergrößen zwischen 64 und 256 GB und auf 3 GB RAM, abgesehen vom 4,7 Zoll großen iPhone 7s, welches weiterhin 2 GB RAM mitbringt. Beim Material setzt man laut KGI auf Edelstahl und Glas, während die normalen Modelle weiterhin in Aluminium und Glas gehüllt werden. Zudem wird das Laden via Lightning-Port zügiger vonstatten gehen und die Soundausgabe über die Speaker optimiert.

Wenn ihr mich fragt, sind viele Angaben (mehr RAM, schnelleres Laden, etc) Punkte, die ihr oder wir ganz genau so prognostizieren könnten und damit vermutlich sogar ähnliche Erfolgsquoten wie diese ganzen Analysten einfahren könnten. Was Touch ID angeht, werden wir uns einfach gedulden müssen, um Genaueres oder gar Verbindliches zu erfahren, spätestens bis September, wenn wir – und der KGI-Analyst – die Vorstellung von drei iPhones erwarten. Auch seine Prognose für den Release klingt vertraut: Kurz nach der Vorstellung sollen das iPhone 7s und 7s Plus verfügbar sein, beim iPhone 8 könnte noch ein wenig Wartezeit dazu kommen, auch Lieferengpässe bis ins Jahr 2018 hinein sind hier denkbar.

Was glaubt ihr? Trennt sich Apple tatsächlich für einen atemberaubenden Look des Displays von einer äußerst beliebten Funktion? Wir glauben „Nein“ und warten gespannt auf das iPhone-Event.

