Egal, wo man derzeit den Elektronik-Fachhandel betritt, wird man mit 5G-fähigen Smartphones förmlich überschütztet. Haha, ja — war nur Spaß. Faktisch können wir wohl festhalten, dass es gelinde gesagt sogar immer noch eine unverschämte Übertreibung wäre, wenn man behaupten würde, dass der Markt der 5G-Smartphones ein überschaubarer wäre.

Hier und da zeigt sich mal ein Ankömmling – und die wenigsten davon sind auch bereits in Deutschland zu haben. Ist selbstverständlich auch erst mal kein Drama — gibt ja eh noch kein 5G-Netz hier. Das wird sich aber in den nächsten Jahren natürlich signifikant ändern, selbst wenn wir Deutsche ein bisschen hinter Ländern wie USA oder China hinterher hinken.

Die Analysten von Canalys haben jetzt anlässlich des MWC in Shanghai ihren neusten Report vorgelegt, der sich mit den Marktaussichten von 5G-Smartphones beschäftigt. Dort ist zu lesen, dass binnen der nächsten fünf Jahre, also bis einschließlich 2023, 1,9 Milliarden Smartphones verkauft werden, die 5G-tauglich sind.

Weiter geht man davon aus, dass von diesen 1,9 Milliarden Devices allein 800 Millionen im Jahr 2023 ausgeliefert werden. Diese Zahl würde dann der Prognose zufolge ausreichen, dass in dem Jahr erstmals der Absatz von 5G-Smartphones den der 4G- bzw. LTE-Vorgänger übertrifft. Liegt man bei Canalys richtig, würde das dann einem Marktanteil von 51,4 Prozent entsprechen.

Solche Prognosen, die mehrere Jahre in die Zukunft blicken, sind bekanntlich immer mit Vorsicht zu genießen und das ist natürlich auch hier wieder der Fall. Die grobe Stoßrichtung dürfte aber stimmen — also sowohl, dass uns die Wachablösung bei den Technologien ins Haus steht, als auch die Tatsache, dass diese noch ein paar Jährchen auf sich warten lässt.