Android 10: Das war’s mit Süßigkeiten!

Liebe Freunde von süßen Kalorienbomben, ihr müsst jetzt stark sein: Nachdem Google uns jahrelang seine Android-Iterationen mit köstlichen Dessert-Namen “versüßt” hat, ist damit jetzt Schluss! Wieder einmal haben wir lange gerätselt, welche Köstlichkeit sich die Google-Menschen für den Buchstaben Q überlegen würden, wenn sie das neue Android vorstellen.

Die ernüchternde Antwort: Es wird weder eine Süßigkeit noch den Buchstaben Q geben, sondern schlicht ein Betriebssystem namens Android 10. Das hat Google heute auf seinem Blog offiziell bekanntgegeben. Der Grund dafür ist nicht etwa — wie so mancher vermuten könnte — dass den Kaliforniern schlicht kein Dessert oder kein Kuchen mit dem Buchstaben “Q” einfiele.

Viel mehr geht es Google um die Klarheit. Man verweist darauf, dass beispielsweise die Buchstaben L und R nicht in jeder Sprache gleich ausgesprochen würde und es somit nicht für jeden Android-Nutzer auf Anhieb erkennbar wäre, dass Lollipop die Android-Version ist, die auf KitKat folgt. Außerdem habe man festgestellt, dass Nutzer von Android-Smartphones aufgrund dieser Namen von Köstlichkeiten nicht immer nachvollziehen können, ob sie nun eine aktuelle Version des Betriebssystems auf ihrem Smartphone haben oder eben nicht.

Ob das nun vorgeschoben ist und es tatsächlich andere Gründe für diese Entscheidung gibt — wir werden es wohl nie erfahren. Fakt ist jedenfalls, dass Android uns künftig also nüchterner und erwachsener als Android 10 präsentiert wird. Aber das ist nicht die einzige Änderung, denn auch das Logo ändert sich ein wenig. Schaut am besten kurz hier auf diesen Clip:

Auch hier gilt wieder, dass man sich erwachsener präsentieren möchte. Das klassische Android-Grün des Roboters wird minimal dunkler, der Android-Schriftzug wird künftig schwarz sein und auch die Schriftart wurde marginal verändert. Zudem wandert auch der Kopf des Android-Männchens mit ins Logo — was zumindest für mich nicht deutlich erwachsener wirkt, ehrlich gesagt. Sei es drum — so sieht der Spaß also ab sofort aus:

Die schwarze Schrift soll dann auch besser lesbar sein, gerade für Menschen, die optisch beeinträchtigt sind. Gerade, wenn man den Android-Schriftzug auf farbigen Untergründen abgebildet hat, wäre er für so manchen zu schwer lesbar gewesen.

Das sind also die News des Tages zum Thema Android 10: Keine Süßigkeit, neues Design. Wer gehofft hatte, dass Google gleichzeitig auch verrät, wann es nun tatsächlich genau losgeht, wurde also ein wenig enttäuscht. Immerhin lässt man in seinem Beitrag aber durchblicken, dass es “in den nächsten Wochen” soweit ist. Warten wir es mal ab. So oder so ist zumindest eine Android-Ära zu Ende gegangen, eine neue beginnt bald — ganz ohne Leckereien.

Quelle: Google