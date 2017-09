Android 8.0 Oreo: Keine Update-Wartezeiten mehr

Ich warte seit gefühlten Ewigkeiten sehnsüchtig auf das Update zu Android 8.0 Oreo. Doch irgendwie mag das für mein Samsung Galaxy S7 Edge nicht so recht kommen. Einige von euch, die auch noch keine Aktualisierung erhalten haben, kennen das bestimmt: Jede Woche drückt man hoffnungsvoll den Update-Button. Doch alles, was das Handy ausspuckt ist, dass das Gerät auf dem neusten Stand sei. Doof! Dabei soll genau dieser Update-Knopf unter Android Oreo endlich die Funktion bekommen, auf die Nutzer seit Jahren warten.

Dass man sich mit seinem Gerät quasi in einer virtuellen Schlange befindet und abwarten muss, bis das eigene Handy an der Reihe für das neue Update ist, ist nicht so toll. Bisher konnte man solch eine Systemaktualisierung nicht erzwingen. Unter Android Oreo ändert sich das endlich. Nutzer können mit dem „Check for Updates“-Button jetzt auch Updates erzwingen.

Zwar sucht das Betriebssystem auch standardmäßig selbst täglich nach verfügbaren Updates, weswegen der Knopf bisher auch keine Funktion hatte. Nun bekommt man sofort den Download zur neusten Android-Version angeboten – wenn denn eins zur Verfügung steht. Somit muss man also nicht mehr warten, bis das eigene Gerät in der Schlange nach ganz vorn rückt. Man drängelt sich einfach an die Spitze.

Die langsamen Rollouts von Updates haben, man mag es kaum glauben, auch einen Sinn. Man möchte somit die Serverbelastungen gering halten und bei möglichen Fehlern noch die Chance haben, das Rollout zu stoppen, um nicht alle Nutzer zu verärgern. Warum aber jetzt dieser „Instant-Update-Button“? Nun, die Entwickler sind wohl der Meinung, dass nur ein sehr kleiner Teil der Weltbevölkerung die neue Funktion nutzen dürfte. Ob sie da Recht behalten?

Das klingt so toll, aber es gibt natürlich auch einen Haken. Erstmal kommt die neue Funktion des Buttons höchstwahrscheinlich mit dem nächsten Sicherheitsupdate oder aber mit der bald erwarteten Android-Version 8.1. Jedoch kann es sein, dass diese Funktion nur Pixel- und Nexus-Smartphones sowie möglicherweise auch Geräte aus der Android One-Reihe bedient. Es haben eben nur diese Handys eine direkte Verbindung zu Google, sodass sie instant mit Updates versorgt werden können. Hoffentlich wird dieses Verhalten auch bald bei anderen Smartphone-Herstellern auftauchen, sodass alle die Möglichkeit auf ein sofortiges Update haben.

via: googlewatchblog