Auf der momentan stattfindenden Konferenz Google I/O hat das Unternehmen neue Details zur weiteren Entwicklung von Android Auto bekanntgegeben. Der Suchmaschinenriese will unbedingt die Displays in modernen “Smart Cars” erobern, doch nicht alle Autohersteller sind davon begeistert. Dementsprechend leistet Google Überzeugungsarbeit an zwei Fronten: bei den Nutzern und den OEMs.

Bereits heute gebe es im Google Play Store Tausende von Apps für Android Auto, die von Millionen Autofahrern in über 30 Ländern auf der ganzen Welt genutzt werden könnten. Insbesondere mit dem Google Assistant eröffne sich die Möglichkeit für Entwickler, sprachgesteuerte Anwendungen für den Einsatz im Fahrzeug zu erstellen.

Bisher funktioniert Android Auto so, dass ein mit dem Fahrzeug gekoppeltes Smartphone auf dem Bildschirm die Inhalte der speziell gestalteten Oberfläche der Anwendungen anzeigen kann. Beherrscht das im Auto eingebaute System diese Möglichkeit nicht, dient weiterhin der Bildschirm des Smartphones als Anzeige. Das wiederum befindet sich idealerweise in einer entsprechenden Halterung und wird auf diese Weise zum “Second Screen”.

GIF

Doch die Entwicklung geht weiter. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Autohersteller Volvo und Audi angekündigt, dass man eine Integration von Android Auto direkt in den Fahrzeugsystemen plane. Ein Smartphone wäre dann nicht mehr nötig, stattdessen währen der Google Play Store, der Google Assistant, Google Maps und andere Apps direkt über das Infotainmentsystem und eine im Auto integrierte SIM-Karte ansprechbar.

Entwickler sollen in diesem Zusammenhang neue Vorlagen und Richtlinien erhalten, mit denen die oberste Prämisse von Android Auto eingehalten werden kann: Die Usability und eine daraus resultierende möglichst geringe Ablenkung des Fahrers. Unter anderem sollen Media Apps für Android Auto eine neue Oberfläche erhalten und die Suchfunktionen der Anwendungen sollen leichter erreichbar und besser zugänglich werden.

Google vollzieht hier einen schwierigen Spagat. Zum einen will man natürlich weiterhin demonstrieren, welche Funktionsvielfalt die für Android Auto optimierten Apps haben. Der Eindruck, dass es sich um arg abgespeckte Varianten der Programme handelt, soll nach Möglichkeit vermieden werden. Zum anderen darf keine der neu freigeschalteten Funktionen dafür sorgen, dass ein Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird.

Die Sprachsteuerung des Google Assistant ist dafür elementar, doch auch eine starke Integration ins Fahrzeug wird zunehmend wichtig. Nur so kann Android Auto auf die eventuell im Lenkrad oder in der Mittelkonsole integrierten Bedienelemente – aka “Knöpfe” – reagieren, die der Fahrer gewohnt ist.

Beispiele wie Byton oder die neue A-Klasse von Mercedes-Benz zeigen, dass die Autohersteller (sprichwörtlich) große eigene Pläne mit den Displays im Auto haben.

Der Grund, warum sich der überwiegende Teil der Autohersteller gegen eine zu tiefe Integration von Android Auto (oder Apple Car Play) wehrt liegt ebenfalls auf der Hand. Die OEMs wissen, dass sie mit dem Infotainmentsystem in ihren Fahrzeugen eine zunehmend “wertvolle” Fläche besitzen, die sie im Laufe der kommenden Jahre selbst gewinnbringend vermarkten könnten. Zudem sind das Design, die Funktionsvielfalt und die Nutzerfreundlichkeit der Systeme und Oberflächen ein wichtiges Unterscheidungskriterium, auf das weder sie noch ein erheblicher Teil der Käufer verzichten will. Denn, auch das muss man sehen: Android Auto wirkt immer noch ein bisschen wie ein uraltes Betriebssystem, mit viel zu großen Symbolen, schwer zugänglichen Untermenüs usw.

Weitere Infos: events.google.com