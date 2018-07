Android P = Android Pistachio? Nee, Freunde – eher nicht!

Schon lange, bevor Android sich unter dem Google-Dach befand, liebten die Mitarbeiter ihre kleinen Nerd-Spielereien und Easter Eggs. Anspielungen auf Science-Fiction-Literatur finden sich an vielen Stellen, so hat Google beispielsweise dem Chromecast die Modellnummer H2G2-42 verpasst. Der erste Teil ist die Abkürzung für den Adams-Klassiker „A Hitchhiker’s Guide to the Galaxy“ und die „42“ bezieht sich ebenfalls auf das Buch und ist dort schlicht die Antwort auf alle Fragen.

Diese Geschichte mit Easter Eggs und ähnlichen Spielereien zieht sich wie ein roter Faden durch die Google/Alphabet-Geschichte und macht auch vor dem mobilen Betriebssystem Android nicht Halt. Wieso ich euch das erzähle? Weil seit zwei Tagen der vermeintliche Name der kommenden Android-Iteration die Runde macht und dieser spielerische, nerdige Spirit der Googleianer sich auch bei den Android-Versions-Namen äußert.

Bislang kennen wir das kommende System nur als Android P und rechnen damit, dass wir im Herbst den vollen Namen des neuen OS erfahren. Bereits jetzt wird aber plötzlich an allen Ecken und Enden im Netz — oder zumindest in den einschlägigen Tech-Blogs — von einem in Polen geleakten Namen berichtet.

Dort hat sich nämlich ein Mitarbeiter vom Huawei-Support augenscheinlich verplappert, als er von Android P als Android „Pistachio“ sprach. Der volle Name soll indes „Pistachio Ice Cream“ lauten, was insofern Sinn ergibt, als Google bei den Versionen immer auf süße Leckereien setzt. Eine Pistazie wäre jedoch eher eine pikante Knabberei, bei Pistazien-Eis allerdings würde es wieder passen.

Bevor ihr euch aber jetzt schon drauf freut, dass ihr den Namen von Android P kennt, oder schon mal üben möchtet, wie man Pistachio ausspricht, möchte ich euch doch noch ein bisschen um Geduld bitten. Was nämlich nach einem brandheißen Leak klingt, ist in Wirklichkeit etwas, was Bloomberg bereits im Februar dieses Jahres zu berichten wusste:

Every year, the new Android version is named after a dessert. Internally, Google is calling the latest one Pistachio Ice Cream, but the company typically uses different official names

Bloomberg liefert dort auch gleich die Antwort mit: Es handelt sich lediglich um den internen Codenamen. Unter diesem Namen wird also intern bei den Mitarbeitern die neue Version gehandelt, aber es dürfte feststehen, dass es sich dabei nicht um den finalen Namen handelt.

In den letzten Jahren hatten wir es immer wieder mit diesen internen Codenamen zu tun, bei denen ich mir übrigens nicht wirklich sicher bin, ob Google das macht, damit die Software nicht zu kryptisch klingt während der Entwicklungsphase, oder ob man sich auch ganz bewusst einen Spaß daraus macht, die User in die Irre zu führen.

Dass Google stets ein Dessert in alphabetischer Reihenfolge als Namen auswählt, ist überall bekannt. Nach den offiziell namenlosen Versionen Android 1.0 und 1.1 ging es bei Android 1.5 mit „Cupcake“ los, mittlerweile sind wir bei Android 8 und „Oreo“ angelangt. Aber wie gesagt: In den letzten Jahren sickerten auch immer wieder die internen Namen durch.

So wurde Android 4.4 KitKat intern „Key Lime Pie“ getauft und Android 5.0 Lollipop war vormals „Lemon Meringue Pie“. Auch die folgenden Android-Versionen hatten intern andere Namen als später offiziell: Android 6.0 Marshmallow trug den internen Codenamen „Macadamia Nut Cookie“, Android 7.0 Nougat war „New York Cheesecake“ und Android 8.0 Oreo schließlich wurde intern „Oatmeal Cookie“ getauft.

Ihr seht: Auch bei den internen Namen setzt Google auf Köstlichkeiten, wobei die Bezeichnungen dem gleichen alphabetischen Muster folgen wie die offiziellen Namen. In diese Reihe würde jetzt Android 9.0 aka Pistachio Ice Cream perfekt passen und wir dürfen uns wohl ziemlich sicher sein, dass diese Bezeichnung letzten Endes nicht die sein wird, die offiziell an den Start geschickt wird.

Übrigens: Auch für Android 1.1 gibt es eine inoffizielle Bezeichnung und diese ist die erste, die Google-intern dem Muster folgt, dass man eine Version einer Leckerei zuordnet: Petit Four hieß diese Version nämlich. Petit Four ist ein gefülltes Feingebäck, welches seine Wurzeln in Frankreich hat und war somit das erste Dessert, welches in der Google-Historie auf diese Art gewürdigt wurde.

Ach ja: Falls ihr irgendwo auf die Namen „Astro Boy“ und „Bender“ stolpert — auch die hat es gegeben, allerdings nicht in offiziellen Android-Versionen. Diese Namen gehen noch weiter zurück und waren die Codenamen für verschiedene Milestones, bevor Android offiziell wurde. Die ursprüngliche Idee war seinerzeit, als Namen Roboter aus der Science-Fiction zu wählen und auch hier wollte man alphabetisch vorgehen. Zwischendrin entschied sich Google dann halt für Süßigkeiten und ganz ehrlich kann ich damit ganz gut leben – und ihr?

via huaweiblog.de