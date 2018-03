Android P: Hier ist die erste Developer Preview

Und wieder gelingt es Google, uns mit der Vorstellung einer neuen Android-Version in der Developer Preview zu überraschen. Einige Tage früher als erwartet bekommen wir — oder besser Android-Entwickler — die erste Preview von Android P zu sehen. Wir sehen immerhin ein vorläufiges Logo zur neuen Iteration des Betriebssystems und bekommen auch auf dem Google-Blog einige Einblicke geliefert.

Wir erfahren dort, dass das Bildformat HEIF (High Efficiency Image File Format) mit Android P nativ unterstützt wird, es wird eine Unterstützung für die Notch geben, so dass Developer diesen „Camera Cutout“ beim Entwickeln berücksichtigen können. Außerdem wird es Verbesserungen sowohl bei der Indoor-Navigation geben als auch beim Benachrichtigungssystem. Letzteres wird unter anderem auch intelligente Antworten vorschlagen können.

Zu diesem Zeitpunkt gibt es die Preview erst mal für die Pixel-Smartphones der ersten und der zweiten Generation. Auf dem Blog erklärt Google nochmal ausdrücklich, dass sich diese frühen Versionen ausdrücklich nur an Entwickler und nicht an Endverbraucher richten:

The Android P Developer Preview includes an updated SDK with system images for testing on the official Android Emulator and on Pixel, Pixel XL Pixel 2, and Pixel 2 XL devices. We plan to update the preview system images and SDK regularly throughout the preview. This initial release is for developers only and not intended for daily or consumer use.