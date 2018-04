Android P: Navigationsleiste ähnelt der des iPhone X

Der neuste Eintrag auf dem Android Developer Blog dreht sich eigentlich um eine wichtige Verbesserung im Bereich Sicherheit. Doch nicht das neue Feature von Android P sorgt für Aufsehen in der Community, sondern ein kleiner angehängter Screenshot. Auf dem Bild ist eine neue DNS-Einstellung zu sehen, doch im unteren Teil erkannten User schnell eine veränderte Navigationsleiste.

Dieses Detail entfachte Feuer unter dem Gerüchtekessel, denn man munkelt nun, dass die kommende Navigationsleiste in Android P dem Stil des iPhone X nachempfunden ist. Normalerweise finden sich immer drei Punkte in der Leiste, doch hier hat der Zurück-Button einen etwas anderen Stil. Der Knopf zum Aufrufen der zuletzt genutzten Apps ist gänzlich verschwunden und das neue Design des Home-Button sticht sofort ins Auge. Er erinnert mit seiner pillenartigen Form an den Knopf des iPhone X.

Auf Twitter machte dieser Screenshot auch schnell die Runde und es meldetet sich Stephen Hall von 9to5Google zu Wort. Laut seinen Quellen, würde eine 100-prozentige Gestennavigation in Android P Einzug erhalten. Diese Aussage verwirrt auf den ersten Blick, denn bei einem gestenbasierten Navigationssystem, bräuchte man keinen Zurück-Knopf mehr.

It's gesture navigation 100% per my source. — Stephen Hall (@hallstephenj) April 13, 2018

So reiht sich eine Vermutung an die nächste. Eine Möglichkeit wäre, dass der besagte Pfeil nur in gewissen Situationen angezeigt wird – in diesem Fall also ein Dialogfeld, das sich über den eigentlichen Bildschirm legt. Bedenken muss man allerdings, dass das Feature noch in der Entwicklung ist und der Zurück-Knopf vielleicht deshalb noch enthalten ist.

Was noch für eine Gestennavigation spricht, sind neue horizontale Animationen in der ersten Developer Preview von Android P. Mit diesen kann man zwischen einzelnen Bildschirmen hin und her navigieren. Die zweite Preview des Betriebssystems ist für die erste Mai-Hälfte geplant, also bleibt es weiterhin spannend. Den Screenshot, auf dem die neue Navigationsleiste gut zu erkennen ist, hat Google übrigens offline genommen und durch ein anderes Bild ersetzt.

