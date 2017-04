Android Verteilung: 7.0 Nougat – mühsam nährt sich das Eichhörnchen

Ein Blick auf die Seite der Android Developers verrät uns wieder einmal, wie es um die Verteilung der verschiedenen Android-Versionen bestellt ist. Wie immer sind die Daten auf Basis des Google Play Store ermittelt worden, in diesem Fall über einen 7-tägigen Zeitraum bis zum 03. April.

Will man die neuen Zahlen wohlwollend kommentieren, kann man sagen, dass das aktuelle Android 7.0 Nougat (in der Summe mit 7.1) sich im letzten Monat in seiner Verbreitung fast verdoppelt hat, wer es nüchterner sieht, spricht davon, dass Android 7.0 Nougat mit 4,9 Prozent immer noch unter der 5-Prozent-Marke liegt. Das liegt im Auge des Betrachters und faktisch stimmt natürlich beides: In der Tat machte die neueste Version des Betriebssystems einen Sprung von 2,8 auf 4,9 Prozent, nachdem es noch einen Monat davor lediglich bei 1,2 Prozent lag. Es stimmt aber auch, dass somit nur auf einem von 20 Android-Devices wirklich das aktuellste OS zu finden ist. Hier seht ihr die aktuelle Verbreitung der Android-Versionen im Überblick:

Wie ihr sehen könnt, haben sich Gingerbread mit 0,9 Prozent (-0,1 Prozent) und Ice Cream Sandwich mit ebenfalls 0,9 Prozent (-0,1 Prozent) nochmal minimal verschlechtert und spielen weiterhin keine wirkliche Rolle mehr und werden vermutlich schon bald aus dieser Aufstellung verschwinden. Auch für Jelly Bean (insgesamt 10,1 Prozent, minus 0,5 Prozent zum Vormonat), KitKat (20 Prozent, minus 0,8 Prozent), Lollipop (32 Prozent, minus 0,5 Prozent) und Marshmallow (31,2 Prozent, minus 0,1 Prozent) ging es allesamt prozentual nach unten – Android Nougat ist also der einzige Gewinner in diesem Monat.

Schön, dass dieser Trend erkennbar ist ,der sich schon bald deutlich verstärken dürfte, wenn nämlich neue Flaggschiffe mit aktuellem Android in den Handel kommen, allen voran natürlich das Samsung Galaxy S8. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Android 7.0 Nougat schon seit vielen Monaten offiziell ist, die Developer Preview von Android O bereits veröffentlicht wurde und Google somit nach wie vor damit zu kämpfen hat, dass die neuen Iterationen des Betriebssystems viel zu spät beim Kunden ankommen. Ich hab immer noch die Hoffnung, dass Google das irgendwann in den Griff bekommt, aktuell kann ich es aber noch nicht sehen.

Quelle: Android Developers