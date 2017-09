Android-Verteilung: Android 8.0 Oreo noch nicht in Sicht

Stell Dir vor, der Marktführer bringt eine neue Version seines mobilen Betriebssystems raus und keiner nutzt es. Klingt komisch, ist aber so! Google hat neue Zahlen veröffentlicht, die uns aufzeigen, welche Android-Versionen aktuell wie häufig genutzt werden und Android 8.0 Oreo taucht dort gar nicht erst auf.

Das im August vorgestellte OS wird immerhin bereits an Pixel- und Nexus-Devices verteilt, spielt aber aktuell noch nicht einmal eine minimale Rolle, was ihr auch in dieser Übersicht sehen könnt:

Wie ihr unter der Übersicht lesen könnt, wurden die Daten in einem einwöchigen Zeitraum gesammelt, der am 11. September 2017 endete. Heraus fallen wie immer die Geräte, die — wie bei den Amazon-Devices — keinen Play Store an Bord haben und ebenso alle Android-Versionen, die eine Verbreitung unterhalb von 0,1 Prozent haben.

Demzufolge befindet sich Oreo unter diesen Versionen, die es nicht einmal auf 0,1 Prozent schaffen und findet hier dementsprechend auch keine Berücksichtigung. Ja, es ist noch ein sehr neues System und bislang nur den Google-Gerätschaften vorbehalten, dennoch bleibt es ein äußerst trauriges Bild.

Schauen wir aufs Vorjahr zurück, können wir deutlich erkennen, wie wenig es vorangegangen ist, was die Fragmentierung bei Android angeht. Damals war Android 7.0 Nougat noch nagelneu und kam ebenfalls noch nicht auf 0,1 Prozent. Das damals aktuelle Marshmallow erreichte nach einem Jahr immerhin 18,7 Prozent. Zum Vergleich: Das ein Jahr alte Nougat kommt in Summe (7.0 und 7.1) aktuell auf 15,8 Prozent aller erfassten Geräte.

Mittlerweile verliere ich die Hoffnung ein wenig, dass Google das jemals in den Griff bekommen wird. Selbst das mittlerweile zwei Jahre alte Android 6.0 Marshmallow 32,2 Prozent. Addiert man also das aktuelle Android, das aus dem letzten und auch das aus dem vorletzten Jahr, kommen wir auf einen Wert von exakt 48 Prozent. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass auf mehr als der Hälfte aller Android-Devices ein Betriebssystem installiert ist, welches mehr als zwei Jahre alt ist.

Das ist nicht nur enttäuschend, sondern äußerst ärgerlich und eine unhaltbare Situation. Nur der Vollständigkeit halber: Android Lollipop kommt auf 28,8 Prozent, Android 4.4 KitKat auf 15,1 und selbst Android Jelly Bean (4.1 – 4.3) noch auf 6,9 Prozent. Dahinter kommen mit Anteilen unter einem Prozent Gingerbread und Ice Cream Sandwich ins Ziel, diese beiden dürften also in den nächsten Monaten irgendwann aus dieser Übersicht herausfallen.

Mir persönlich geht langsam die Hoffnung verloren, dass die Smartphone-Hersteller und Google selbst die Situation in den Griff bekommen und eine flotte Verfügbarkeit neuer Betriebssysteme gewährleisten können. Deshalb ärgern wir uns weiter mit alten Versionen herum — wir lesen uns hier wieder in einem Monat, wenn wir dann Android 8.0 Oreo mit seinem ersten Auftritt in dieser Übersicht begrüßen können mit einem Anteil von 0,x Prozent.

Quelle: Android