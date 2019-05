Android-Verteilung: Android 9 Pie endlich bei mehr als zehn Prozent

Lange, lange war es ruhig bei den Android Developers. Dort waren wir es mal gewohnt, dass man uns regelmäßig darüber informierte, wie es um die Verteilung der verschiedenen Android-Iterationen bestellt war. Allerdings gab es jetzt seit Oktober 2018 kein Update mehr, also seit immerhin sieben Monaten.

Anlässlich der Google I/O hat sich das Unternehmen vermutlich wieder daran erinnert, dass man uns mal wieder auf dem Laufenden halten könnte und eine aktualisierte Version veröffentlicht, die ihr in folgender Tabelle betrachten könnt:

Version Codename API Distribution 2.3.3 –

2.3.7 Gingerbread 10 0.3% 4.0.3 –

4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 0.3% 4.1.x Jelly Bean 16 1.2% 4.2.x 17 1.5% 4.3 18 0.5% 4.4 KitKat 19 6.9% 5.0 Lollipop 21 3.0% 5.1 22 11.5% 6.0 Marshmallow 23 16.9% 7.0 Nougat 24 11.4% 7.1 25 7.8% 8.0 Oreo 26 12.9% 8.1 27 15.4% 9 Pie 28 10.4%

Was hat sich also in sieben Monaten getan? Immer noch liegt Android Oreo vorne — addiert man die Versionen 8.0 und 8.1, kommt man auf einen Anteil von 28,3 Prozent, mit gehörigem Abstand folgt dann der Vorgänger Nougat mit 19,2 Prozent.

Auf den Plätzen danach folgen Android Marshmallow mit einem Anteil von 16,9 Prozent und auch Android Lollipop bringt es noch auf beachtliche 14,5 Prozent der Anteile. Dann endlich folgt das aktuellste Android mit Android 9 Pie. Mittlerweile ist die Version auch schon fast ein Jahr alt und hat es jetzt endlich in den zweistelligen Bereich geschafft: Auf immerhin 10,4 Prozent der erfassten Android-Devices ist diese Ausführung mittlerweile installiert.

Dahinter hat sich wenig verändert, was ein wenig überrascht, da die Systeme Kitkat (6,9 Prozent), Jelly Bean (3,2 Prozent), Ice Cream Sandwich (0,3 Prozent) und Gingerbread (0,3 Prozent) nun doch schon ziemlich betagt sind. Man fragt sich da unweigerlich, wer heute noch Geräte nutzt, auf denen Gingerbread oder Ice Cream Sandwich zum Einsatz kommen.

Ob das Spiel anders läuft, wenn Android Q final ist? Ehrlich gesagt: Ich habe da wenig bis keine Hoffnung. Immerhin aber hat Google gestern offiziell angekündigt, mit Project Mainline künftig (ab Android Q) einzelne Elemente des Betriebssystems direkt über Google Play aktualisieren zu wollen. Dabei wird es sich um zunächst einmal 12 Module handel, die bei den Sicherheitsupdates immer wieder von Bedeutung sind.

Das ändert nichts daran, dass Features der jeweils neusten Android-Versionen immer noch ewig brauchen, bis sie die verschiedenen Hersteller auf eure Smartphones bringen, aber zumindest die kritischen Sicherheitsupdates sollten dann schneller ihren Weg aufs Smartphone finden. Aber wie gesagt: Das gilt ab Android Q und bis das auf einer annehmbaren Zahl an Geräten installiert ist, werden wieder mehr als 12 Monate ins Land ziehen, fürchte ich.

Quelle: Android Developers via Caschys Blog