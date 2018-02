Android-Verteilung im Februar: Nougat dominiert

Eine Zeit lang haben wir Monat für Monat neue Beiträge über die Android-Verteilung veröffentlicht. Aber ganz ehrlich: Die Unterschiede im monatlichen Vergleich sind zumeist so gering, dass es nicht so besonders viel Sinn ergibt, alle vier Wochen neu über die Fragmentierung Androids zu lamentieren.

Jetzt zeichnet sich nun auch kein dramatisch anderes Bild als im Dezember letzten Jahres, aber ein kleines bisschen bewegt sich eben doch was. Android 8.1 war zum Beispiel im Dezember noch gar nicht existent in den Zahlen, jetzt ist es — immerhin — auf 0,3 Prozent der erfassten Android-Geräte angekommen. Da der Anteil von Android 8.0 mittlerweile bei 0,8 Prozent angelangt ist, bedeutet das, dass Android Oreo in Summe nun erstmals die nun wahrlich nicht rekordverdächtige Marke von einem Prozent überspringt.

Spannender ist da jetzt vermutlich, dass Android Nougat insgesamt auf 28,5 Prozent Anteil kommt und damit nun Android Marshmallow (28,1 Prozent) überflügelt. Somit ist immerhin jetzt das am meisten verbreitete Android ein wenigstens halbwegs aktuelles.

Die Versionen bis einschließlich 4.3 Jelly Bean sind eigentlich nur noch in homöopathischen Dosen existent: Jelly Bean selbst kommt in Summe auf 5 Prozent, Ice Cream Sandwich und Gingerbread liegen noch bei 0,4 bzw. 0,3 Prozent. Die letzten beiden dürften damit hoffentlich in den nächsten Monaten aus dieser Übersicht herausfliegen.

Wie ihr ja mittlerweile wohl auch alle wisst, werden hier nur diejenigen Iterationen des Betriebssystems berücksichtigt, die bei mehr als 0,1 Prozent der Android-Nutzer im Einsatz sind. Zudem fallen auch alle Endgeräte raus, die ohne Google Play auskommen müssen. Aber auch das ändert nichts daran, dass wir jedes mal aufs Neue wieder konstatieren müssen, dass die Android-Versionen einfach viel zu lange brauchen, bis sie auf den meisten Geräten ankommen. Wie gesagt: Wir stehen bei 1,1 Prozent, was bedeutet, dass 98,9 Prozent aller Nutzer ohne aktuelles Betriebssystem auskommen müssen.

Nicht mehr lange und wir bekommen bereits einen ersten Vorgeschmack auf Android 9 — aber ganz sicher werden wir auch dann noch darüber diskutieren, dass die allerwenigsten Menschen Android 8 im Einsatz haben.

Quelle: Android Developers