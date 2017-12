Android-Verteilung: Juhu, Oreo „schon“ bei 0,5 Prozent

Ach, es ist doch irgendwie immer das selbe Elend mit den Android-Versionen: Es dauert einfach viel zu lange, bis eine kritische Masse der Nutzer in die glückliche Situation versetzt wird, die jeweils aktuellste Iteration des mobilen Betriebssystems aus dem Hause Google zu nutzen. Jetzt gibt es die x-te Fortsetzung dieser unendlichen Geschichte.

Google veröffentlicht also neue Zahlen zum Stand der Verbreitung der verschiedenen Android-Versionen. Die vermeintlich gute Nachricht: Etwa vier von fünf Android-Geräten wurden aktuell immerhin mit mindestens Android 5.0 Lollipop versorgt. Dabei dürfen wir aber auch nicht vergessen, wie viele Jahre selbst Lollipop schon auf dem Buckel hat.

Die mittlerweile eben auch schon vier Jahre alte Android-Version kommt nach aktuellen Zahlen (ermittelt über einen siebentägigen Zeitraum, endend am 11. Dezember) immerhin noch auf 26,3 Prozent. Nachfolger Android 6.0 Marshmallow ist am stärksten vertreten und liegt aktuell bei 29,7 Prozent und Android Nougat kommt derzeit auf 23,3 Prozent.

Diese drei Versionen teilen sich also den größten Teil des Android-Kuchens und wenn wir bei dem Bild mit dem Kuchen bleiben, müssen wir konstatieren, dass das aktuelle Android 8.0 Oreo nur Krümel abbekommt — okay, eher Kekskrümel in diesem Fall. Zwar konnte man die Verbreitung seit letztem Monat mehr als verdoppeln — bei einem Sprung von 0,2 Prozent auf 0,5 Prozent ist das aber nun auch nicht wirklich berauschend. Logisch, dass das soeben erst veröffentlichte Android 8.1 in diesem Überblick noch keine Berücksichtigung findet. Hier habt ihr die derzeitige Verteilung noch einmal im Überblick:

Hinter den bereits genannten Android-Versionen folgt Android KitKat mit immerhin auch noch 13,4 Prozent Anteil, die Vorgänger Jelly Bean, Ice Cream Sandwich und Gingerbread spielen so gut wie keine Rolle mehr.

Jetzt könnten wir erneut darüber diskutieren, dass Google auch nach all den Jahren die Fragmentierung seines Betriebssystems nicht in den Griff bekommt, aber diesen Schuh müssen sich die Kalifornier natürlich nicht ganz allein anziehen. Vielmehr tragen auch die Smartphone-Hersteller massiv zu dieser Situation bei.

Oreo hat nun schon deutlich mehr als ein Vierteljahr auf dem Buckel, aber da Samsung, Huawei und Co ihren Devices auch den ganz eigenen Software-Schliff verpassen wollen, schauen die meisten von uns bislang noch in die Röhre. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern, wenn ihr euch mal unseren Überblick der verschiedenen Hersteller anschaut bezüglich Android Oreo.

Quelle: Android Developers via Caschys Blog