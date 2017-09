„Android war schneller!“ – Qualcomm stichelt gegen Apple

Mit Spannung haben wir auf das Apple Event am 12. September gewartet. Was dann von dem iPhone-Hersteller präsentiert wurde, war… Nun ja, vorhersehbar. Das iPhone 8 ging neben dem Jubiläums-Smartphone etwas unter, doch es haben sich durchweg ein paar Neuerungen eingeschlichen, die von Apple wieder als bahnbrechend innovativ gefeiert wurden.

Der US-Chipkonzern Qualcomm liegt sich seit einiger Zeit mit Apple in den Haaren. Anscheinend wollen die für die Verwendung einiger patentierter Technologien in diversen Produkten nicht zahlen. Und Qualcomm nutzt das neue Apple Event und die vorgestellten Geräte gnadenlos als Grundlage für Sticheleien aus.

In einem Blogeintrag bekennt der Chipkonzern wieder einmal Farbe für Android und listet eine Reihe von Neuerungen auf, die man in Android-Geräten zuerst ermöglicht haben will und die jetzt von Apple auch umgesetzt wurden. Der Blogeintrag ist also eher eine Hommage an Qualcomm selbst, nach dem Motto: „Seht her, was wir alles für Technologien ermöglicht haben!“

In dem Eintrag ist kein einziges Mal der Name „Apple“ zu lesen. Bringt man jedoch die Leaks der letzten Tage rund um das neue iPhone und Qualcomms Liste in Verbindung, kann man davon ausgehen, dass das Unternehmen damit gemeint ist. Der Chipkonzern betont allerdings, dass die Auflistung der Geräte und deren Features nicht vollständig seien. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass sich einige Fehler in die Liste eingeschlichen haben. Denn teilweise werden Smartphones als Beispiele genannt, die diese Technologie gar nicht als erstes zur Verfügung stellten.

So wird das Xiaomi Mi Mix als erstes Smartphone mit randlosem Display aufgelistet, obwohl die Sharp Aquos-Serie, ebenfalls mit Qualcomm-Chips ausgerüstet, dieses Merkmal schon früher aufwies. Es wird auch das LG Flex 2 als Beispiel für ein OLED-Display herangezogen. Jedoch hatte die Samsung Galaxy-Reihe solche Bildschirme schon vor Jahren verbaut.

Auch wenn die Liste Fehler aufweist und der Blogeintrag vor Selbstbeweihräucherung nur so trieft, hat Qualcomm durchaus Recht damit, dass man mit seinen Technologien die Grundlagen für unterschiedliche Features bei Smartphones geschaffen hat. Ohne Qualcomm würden wohl weder Apples noch die Geräte der anderen Hersteller in ihrer heutigen Form existieren und funktionieren.

via: winfuture