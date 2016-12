Android Wear 2.0 startet mit zwei neuen „Flaggschiff“ Smartwatches

Smartwatches? Android Wear 2.0? Nutzt ueberhaupt noch jemand die Dinger? Wenn man sich die Smartwatches Verkaufszahlen in der letzten Zeit anschaut, dann muss man Smartwatches einen eher bescheidenen Erfolg attestieren. Ja, im Sommer 2015 bin ich sogar so weit gegangen, dass ich Smartwatches fuer eine Marketingblase hielt. Weit vor dem Einbruch des Marktes. Bullseye wuerde ich mal sagen.

Aber ich moechte hier auch nicht falsch verstanden werden, denn selber trage ich zum Beispiel gerne die TAG Heuer Connected, weil es einfach eine richtig schoene Uhr ist. Auch die Samsung Gear S3 sagt mir richtig zu. Optisch ein absolutes Highlight, dazu eine sensationelle Akkulaufzeit und mit Tizen, das fuer mich zur Zeit beste Betriebssystem fuer Wearables. Fuer mich hat Samsung da ganz klar ein Device im Portfolio, welches ich nahezu uneingeschraenkt denen empfehlen kann, die auf Chronographen stehen und bezueglich der Features nicht zu viel Schnickschnack benoetigen. Well done, Samsung!

Ja und dann haben wir da ja noch Android Wear 2.0 und auch wenn ich ja bekennender Androidfan bin… sorry Freunde, ich bin damit nie so richtig warm geworden. Wobei ich hier ganz klar sagen muss, dass ich mich damit auch nur eine knappe Stunde auf der Google I/O 2016 auseinandergesetzt habe. Aber nach all den Jahren bin ich mal so arrogant und behaupte, dass ich nach 10 Minuten sagen kann, ob eine UI dem durchschnittlichen Nutzer die Usability beschert, die er/sie als angenehm empfinden. Android Wear ist auch in der 2.0er Version eine Bedienkatastrophe und damit kein Deut besser als das unsaegliche watchOS von Apple. Verzeiht mir meine Direktheit und probiert bitte einmal selber Tizen bei Samsung aus. Da liegen keine Welten zwischen, sondern Universen!

Aber was weiss ich schon? Wenn da so viele schlaue Apple und Google Entwickler was basteln, dann muss das doch auch gut werden, oder?

Neue Android 2.0 Smartwatches kommen

Jetzt hat Android Wear Produktmanager Jeff Chang in einem Interview ordentlich ausgepackt und ein wenig die Roadmap fuers naechste Jahr offenbart. Demnach sollen 2 neue Smartwatches auf den Markt kommen, die er selber als „nicht Google Flaggschiffe“ beschreibt. Weitere sollen folgen… nein, viele sollen es werden und auf allen wird Android Pay laufen. Damit nicht genug… Android Pay soll dann auch mit iPhones funktionieren und genau das ist dann doch einmal eine richtige Ansage!

Na dann lassen wir uns doch mal ueberraschen, ob in 2017 die Smartwatches ueberhaupt noch eine Rolle spielen. Mit Pebble haben wir ja schon einen der Pioniere verloren.