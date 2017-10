Zwei bis drei Nintendo-Spiele im Jahr für Smartphones — das war die Ansage der Japaner und auch, wenn der Animal-Crossing-Ableger für mobile Devices schon vor vielen Monaten hätte erscheinen sollen, so macht Nintendo das Versprechen dann jetzt doch noch wahr: Der volle Name des Spiels wird „Animal Crossing: Pocket Camp“ lauten und erscheinen soll das Spiel Ende November.

Bereits 2016 wurde es angekündigt, zwischenzeitlich erschienen Super Mario Run und Fire Emblem. Jetzt aber steht das von „Ende 2016“ auf „Frühjahr 2017“ verschobene Spiel der Animal-Crossing-Reihe also tatsächlich vor der Tür. Auf der entsprechenden Seite könnt ihr euch sowohl für iOS als auch für Android über euren Nintendo-Account registrieren. Alternativ dazu können Android-Nutzer sich auch bei Google Play vorregistrieren.

Während ich bei Super Mario Run (zunächst) Luftsprünge vor Begeisterung gemacht habe, holt mich Animal Crossing nicht besonders ab. Unabhängig davon läuft auch diese Reihe sehr erfolgreich und wird sicher auch auf dem Smartphone seine Anhänger finden. Ihr schlüpft in die Rolle eines Zeltplatz-Managers und die Beschreibung des Spiels klingt für mich eher, als möchte man hier eine Zielgruppe ansprechen, der man altersbedingt eher noch kein Smartphone in die Hand drücken will:

Bei der Ankunft an deinem Reiseziel wirst du urplötzlich zum Zeltplatz-Manager ernannt! Aber keine Sorge, der Job ist wie für dich geschaffen! Deine Aufgabe besteht darin, Einrichtungsgegenstände, Zelte oder Objekte ganz nach deinem Geschmack auszusuchen, auf deinem Zeltplatz aufzustellen und dann Camper einzuladen, um mit ihnen ganz viel Spaß zu haben! In Animal Crossing: Pocket Camp erlebst du jeden Tag etwas Neues! Gestalte dein Wohnmobil, besuche die Zeltplätze deiner Freunde oder erkunde die Gegend auf der Suche nach neuen Campern!

Aber sei es drum: Nintendo bestätigt nicht nur den Release im November, sondern auch, dass es sich erneut um ein kostenloses Spiel handeln wird. Bedeutet — wie schon bei den anderen Smartphone-Spielen von Nintendo — dass ihr es kostenlos installieren könnt, ihr aber innerhalb des Spiels für Items durchaus zur Kasse gebeten werdet.

Mit „Animal Crossing: Pocket Camp“ ist dann auch das Smartphone-Jahr 2017 für Nintendo abgeschlossen. Weitere Spiele werden dann erst im neuen Jahr hoffen und ehrlich gesagt hoffe ich dann mehr auf Kaliber der Art „Zelda“ in einer ansprechenden Smartphone-Version.

